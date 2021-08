Päihteet ovat suurin syy asunnottomaksi ajautumiseen. Nykyinen korvaushoito on kuin kaataisi bensaa liekkeihin.

Onko Helsinki unohtanut asunnottomuuden vähentämisohjelmassa päihdeongelmaiset? On hyvä, että pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt, mutta samaan aikaan erilaisten kriisien takia kodittomaksi joutuneet sekä nuoret ja maahanmuuttajat ovat ison riskin kohteena.

Päihteet ovat suurin syy asunnottomaksi ajautumiseen. Helsingin olisi kiireellisesti panostettava vaikuttavaan päihdetyöhön. Nykyinen korvaushoito on kuin kaataisi bensaa liekkeihin.

On otettava käyttöön tuloksellisia keinoja, jotta päihdeongelmat saadaan historiaan. Päihdeongelmat aiheuttavat paljon kodittomuutta ja rikollisuutta sekä inhimillistä kärsimystä, kun esimerkiksi perheitä hajoaa päihteiden takia. Päättäjät voivat tehdä hyviä ja kauaskantoisia päätöksiä panostamalla päihdetyöhön esimerkiksi terapian ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoin.

Tulokselliseen päihdetyöhön suunnattu raha tulee moninkertaisena takaisin, kun ihminen selviää kuolemanportilta takaisin työelämään.

Olli Holmström ja Juha Kaakinen totesivat (HS Vieraskynä 30.7.), että asunto ensin -malli vähentää asunnottomuutta, ja Suomi on edelläkävijä tässä työssä. Suomessa tarvitaan lisäksi kotiin vietäviä palveluja, sillä arki on usein haastavaa kodeissa, joissa päihteet hallitsevat. Kohtuuhintaiset vuokratalot auttavat myös asian ratkaisemisessa. Tässä on uusille valtuustoille haaste ratkaistavaksi.

Jukka Järvinen

toiminnanjohtaja, Vastaisku syrjäytymiselle ry

