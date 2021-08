Itä-Helsingissä sijaitsevalla mutkaisella Hedvigin rantapolulla on ollut useita läheltä piti -tilanteita.

Korona-aika on lisännyt merkittävästi ulkoliikuntaa ja ulkoilua. Niin nuoret kuin iäkkäämmätkin ovat liikkeellä jalan, pyöräillen tai muilla kulkuvälineillä. Osa näistä menopeleistä on sähköavusteisia tai sähkötoimisia.

Helsingin kaupunki on vuosien varrella kiitettävästi kehittänyt ulkoiluväyliä. Tällä hetkellä niiden sinänsä myönteinen käytön kasvaminen on tuonut mukanaan vaaratilanteita, jotka aiheuttavat pelkoa ja eripuraa eri käyttäjäryhmien kesken.

Samalla kapealla ulkoiluväylällä liikkuvat jalan vanhemmat pienten lasten kanssa, koiranulkoiluttajat, nuoremmat ja iäkkäämmät kävelijät, juoksijat, sähköpotku­lautailijat, sunnuntaipyöräilijät ja aktiivipyöräilijät. Ymmärrettävistä syistä liikkujien tarpeet ja vauhti poikkeavat toisistaan.

Vaarallisin väylä Itä-Helsingissä on Hedvigin rantapolku Roihuvuoren-Tammisalon ja Marjaniemen välillä. Tämä asfaltoitu ulkoilutie on mutkainen ja tarjoaa mahdollisuuden vauhdikkaaseen pyöräilyyn tai lautailuun. Valitettavasti se on kapeahko ja mutkikas, ja siellä liikkuu monenlaista kulkijaa jalan molempiin suuntiin. Läheltä piti -tilanteita on ollut useita.

Helsingissä näitä ongelmia on ratkaistu esimerkiksi Töölönlahden ympäristössä ja monin paikoin Vuosaaressa sekä Roihuvuoressa Abraham Wetterin tiellä erottamalla pyörätiet ja jalankulku toisistaan. Vastaava olisi helposti toteutettavissa myös Hedvigin rantapolulla.

Uskon, että tämä asia on Helsingin kaupungin vastaavien virkamiesten tiedossa, ja he ovat saaneet asiasta palautetta. Toivon, että kaupunki ryhtyy toimiin ennen kuin vakavia onnettomuuksia tapahtuu. Samalla kaikkien kulkijoiden liikkumisen ilo ja käyttömukavuus kasvaa.

Matti Lehto

Helsinki

