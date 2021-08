Nykyisin luonto käsitetään tekemisen kohteeksi, ja itse luonto tulee kiinnostavaksi vasta kun sen puute tai runsaus uhkaa etujamme.

Kolme karhua kulki maittemme läpi, kaksi niistä pentuja. Jos tämä olisi satu, voisimme inhimillistäen kuvata nallejen vaellusta kurkien huudon, mustikkamättäiden ja emon suojan sävyttämäksi onnellisuudeksi. Vaikka tämä ei ole satu, voimme kuitenkin todeta karhupesueen tilanteen olevan onneton. Naaraskarhu laahusti pienpetorauta toisessa käpälässään.

Suomalainen luontosuhde näyttäytyy ongelmallisena. Toinenkin emokarhu vaeltelee ansarauta käpälässään, kuutti hukkuu verkkoon, maastopyöräilijä ammutaan riistalintuna ja rantavesissä lojuu hyljättyjä katiskoja. Metsien hoidosta, hyödyntämisestä ja hiiliarvoista ollaan kovastikin eri mieltä, samoin kaivoksista, kalastuksesta ja kansallispuistoista.

On ilmeistä, että luonto on tekemisen – politiikan, omistamisen, hyödyntämisen – kohde, kirjaimellisesti luontokohde, joka on jaettu poliittisille hallinnoijilleen ja kaupallisille hyödyntäjilleen. Itse luonto tulee kiinnostavaksi vasta kun sen puute tai runsaus rupeaa uhkaamaan saavutettuja etujamme.

Meiltä puuttuu luontoperustuslaki ja luontopolitiikka, jotka näkisivät metsän puilta, siis luonnon kokonaisuutena, itseisarvona eikä pelkästään kohteena. Perustuslain mukainen kaikille kuuluva vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä ei riitä turvaamaan luonnon etua tehokkaasti tai kestävän kehityksen mukaisesti.

Luonnonsuojelulaki jopa huomauttaa taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä näkökohdista sekä alueellisista ja paikallisista erityispiirteistä lain soveltamisessa. Ei ole ihme, että luontohankkeet, suot ja puistot kääntyvät maankäyttöä koskeviksi sulle–mulle-kinasteluiksi.

Miten poliitikkomme vastaisivat vaatimukseen määrittää luonnon asema ja oikeudet oikeussubjektina sekä perustaa luonto­valtuutetun virka valvomaan ja huolehtimaan luonnon oikeuksista? Mitä jos monimuotoisuutta pyrittäisiin vahvistamaan rajoittamalla metsästystä ja kalastusta laji- tai paikkakohtaisilla sapattivuosilla? Metsäkana- ja vesilinnuista ja järvi-Suomen koskista voisi aloittaa. Voisimmeko edes kieltää rauta-ansojen käytön?

Mika Kerttunen

Lieksa

