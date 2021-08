Murheellisen teinin äiti kirjoitti (HS Mielipide 31.7.) vaihto-oppilaiden odottavan yhä viisumeitaan. Tämä tilanne on tuttu myös meidän perheessämme.

Vaihto-oppilasjärjestömme on tarjonnut mahdollisuutta siirtää lähtöä ensi lukuvuodelle tai vaihtaa kohdetta. Lähdön siirto ei kuitenkaan välttämättä takaa helpotusta asiaan. Tiedän perheitä, jotka viime vuonna siirsivät lähtönsä tähän syksyyn, ja lähtö on edelleen epävarmaa. Lisäksi nuoren mielestä ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on helpompaa, mikäli lähtee vaihtoon ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Kohteen siirto tässä vaiheessa ei ole ongelmatonta, sillä tarjolla on vain vähän englanninkielisiä kohteita, ja esimerkiksi Kanadaan vaihtaminen lisäisi kustannuksia useilla tuhansilla euroilla.

Järjestömme kertoi mahdollisuudesta siirtää viisumihakemus Saksaan. Teimme niin, ja nyt nuoremme lentää Saksaan viisumihaastatteluun. Luonnollisesti tästä tulee lisäkustannuksia ja -vaivaa. Minun on vaikea käsittää, miten Saksan suurlähetystö pystyy haastattelemaan myös suomalaisia vaihto-oppilaita. Miten Saksassa löytyy keinoja haastatella nuoria korona-aikana ja Suomessa ei?

Ihmettelevä vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

