Ostin ensiasunnokseni niin kutsutun putkiyksiön, ja siellä on kaikki mitä tarvitsen.

Koronakriisin myötä moni perhe on etsinyt isompaa asuntoa, ja samalla yhteiskunnallinen keskustelu on kääntynyt kritisoimaan pieniä putkimaisia yksiöitä, joita on rakennettu paljon. Putkiyksiöt ovat häirinneet erityisesti professoreita ja arkkitehteja (HS 1.8.). Kukaan ei näytä kuitenkaan kysyneen meiltä asukkailta, mitä me asiasta ajattelemme.

Ostin tammikuussa 2020 ensiasunnokseni uuden putkiyksiön junaradan varrelta, koska asunto oli edullinen ja julkiset kulkuyhteydet erinomaiset. Asunnossani on kaikki mitä tarvitsen: keittiö, olohuone ja makuuhuone sekä tilava kylpyhuone, jonne mahtuvat kodinkoneet. Käytän asuntoani nukkumiseen, syömiseen ja television katseluun. En tarvitse näihin toimintoihin ikkunoita tai auringonvaloa. Jos kaipaan enemmän luonnonvaloa, lähden lenkille metsään tai luen kirjaa lasitetulla parvekkeella. Asunto vastaa omia vihreitä arvojani, sillä täällä ei ole turhaa tilaa, jota pitäisi lämmittää talvisin. Koska säilytystilaa ei ole niin paljon, ei tule myöskään hankittua turhaa tavaraa keräämään pölyä.

En koe asuvani keskellä dystopiaa tai tikittävää aikapommia vaan unelmakodissani, jossa viihdyn erinomaisesti. Lainanlyhennys ja vastike ovat edulliset, joten ehdin hyvin säästämään isompaa asuntoa varten, jos perhetilanne tulevaisuudessa muuttuu.

Olli Kiiskinen

Kauniainen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.