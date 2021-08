Potkulautojen käyttäjät ovat valitettavan usein tietämättömiä liikenne­säännöistä tai vain välinpitämättömiä. Tästä aiheutuu vaaraa sivullisille.

Sähköpotkulaudoista on tullut vaarallinen ilmiö etenkin kantakaupungin asukkaille. Lautoja lojuu ympäri kaupunkia kaduilla ja jalkakäytävillä esteinä, ovien edustoilla sisäänpääsyn tukkeena ja jopa saasteena rannoilla ja meressä.

Käyttäjät ovat valitettavan usein tietämättömiä liikennesäännöistä tai yksinkertaisen välinpitämättömiä, jolloin vaaraa aiheutuu sivullisille. Välinpitämättömyyttä on myös se, ettei sähköpotkulautojen käyttöä valvota millään tavalla eikä vaikkapa liikennerikkomuksista sakoteta. Laudoilla ajetaan valitettavan usein päihtyneenä, jolloin kolarien riski suurentuu merkittävästi. Tämä on ongelmallista, sillä tavallisen kaupunkilaisen ei pitäisi joutua pelkäämään kadulla kulkiessaan. Esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle syntyy ikävä este, jos lautoja on ohitse pääsemättömänä tukkeena kadulla.

Ongelma on myös ympäristöllinen, sillä muovia ja erilaista sähkömekaniikkaa sisältävät laitteet tuskin tekevät hyvää vesistölle ja sen eläimille. Mielestäni laudat eivät istu arvokkaaseen vanhaan kaupunkikuvaan.

Kaupunkipyörät sen sijaan ovat olleet tähän saakka varsin toimiva kulkuväline Helsingissä, ja ihmettelenkin, mikseivät ne riitä yhteisiksi kulkuvälineiksi? Pyörällä kynnys liikennesääntöjen rikkomiseen on huomattavasti suurempi, eikä niitä ole mahdollista jättää lojumaan satunnaisesti vaarallisiin paikkoihin. Pyöräily lisää ihmisten arjen hyötyliikuntaa huomattavasti enemmän sähköpotkulautoihin verrattuna. Vaihtoehtona laudoille voisi osan kaupunkipyöristä muuttaa vaikkapa sähköpyöriksi, jolloin pyöräilyä ei kenties koettaisi niin raskaana. Sähköpotkulauta liikkumismuotona on ajatuksena sinällään hyvä, mutta toteutuksen hyödyt suhteessa haittoihin ovat vähäiset.

Helsinki voisi mielestäni seurata Kööpenhaminan esimerkkiä ja kieltää kokonaan lautojen käytön ainakin kantakaupungin alueella. Sairaalahenkilökunta, tavalliset kaduntallaajat ja ympäristö kiittäisivät varmasti.

Ville Leppänen

Helsinki

