Aamulehden mukaan nyt olisi aika kirkastaa aluevaalien merkitys.

”Kesäkuussa käytiin poikkeukselliset vaalit. Äänestysinto kuntavaaleissa oli valtakunnan tasolla alhaisin 70 vuoteen.”

”Jo puolen vuoden päästä tammikuussa ovat seuraavat vaalit, kun Suomi valitsee ensikertaa päättäjät sote-uudistuksessa muodostuvien hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Pirkanmaalla ehdolle haetaan nyt kuntien ykköstason poliitikkoja ja luottamushenkilöitä (Uutiset A6–7). On todennäköistä, että uudessa aluevaltuustossa tullaan näkemään myös koko maan ykköspoliitikkoja: kansanedustajia, ehkä jopa ministereitä.”

”Poliitikkojen kaksois- ja jopa kolmoisroolit ovat herättäneet keskustelua. Kysymykset ovat perusteltuja, mutta samalla puolueet kamppailevat sen kanssa, miten saada äänestäjät äänestyspaikoille.”

”Lähtökohdat ovat vaikeat: sote-uudistuksen kokonaisuus on monimutkainen ja aluevaalien merkitys monelle epäselvä. Siksi puolueilla on kova työ saada äänestäjät liikkeelle, vaikka apuna olisi isojakin politiikan nimiä. Riskinä on nyt, että äänestysinto on pian niin alhainen, että päätöksenteon uskottavuus kärsii. Siksi puolueiden on syytä pohtia huolellisesti listoja ja vaalitaktiikkaa.”

Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, että syy äänestämättömyyteen voikin olla tyytyväisyys asioiden tilaan.

”Kuntavaalien heikko äänestysprosentti on herättänyt paljon kysymyksiä demokratian toimivuudesta kunnissa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen gallupin tulokset hälventävät näitä pelkoja.”

”61 prosenttia suomalaisista ajattelee, että demokratia toimii omassa kotikunnassa hyvin. Vielä suurempi joukko uskoo, että jokainen halukas pystyy vaikuttamaan kotikuntansa asioihin. Joka kolmas sanoo, että asiat hoituvat, vaikka itse jättäisikin äänestämättä.”

Keskisuomalaisen mukaan emme voi väistää vastuuta maailman luonnonvarojen ylikulutuksesta.

”Uusiutuvat luonnonvarat planeetallamme on tältä vuodelta kulutettu loppuun. Maapallon ylikulutuspäivä oli viime torstaina, ja ajankohta on palautumassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo tilastoja, laskelmia ja kalenteria seuraava ympäristöjärjestö WWF Suomi. Ihmiskunta tarvitsisi 1,7 maapalloa, jotta vuosittaiset luonnonvarat riittäisivät nykyisellä kulutuksella. Suomalaisille sekään ei riittäisi; oma ylikulutuspäivämme oli jo keväällä.”

”Suomalaisten kulutus näkyy rajojemme ulkopuolella esimerkiksi trooppisena metsäkatona. Esimerkiksi kiertotaloudessa tarvittaisiin kun­nianhimoisempaa strategiaa kuin ylikulutuksen pito nykytasolla.”