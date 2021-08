Oikeistolainen ja vasemmistolainen molemmat uskovat, että heidän käsitystensä pohjalle oikeudenmukaisuudesta, vapaudesta ja tasa-arvosta rakennettaisiin paras yhteiskunta meille kaikille.

Tasa-arvo! Vapaus! Oikeudenmukaisuus! Olet varmaankin näiden arvojen puolesta? Ja ihmettelet, miksi jotkut muut ihmiset ja osa puolueista tuntuvat olevan näitä vastaan.

Lähempi tarkastelu osoittaa, että olet väärässä. Kaikki ovat enemmän tai vähemmän näiden arvojen puolesta. Ihmiset vain antavat niille erilaisia sisältöjä.

Filosofi John Rawls esitti vuonna 1971 teoksessaan Oikeudenmukaisuusteoria mielestään täydellisen rationaalisen esityksen oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusteista. Hän väitti, että omasta sosiaalisesta asemastaan, kyvyistään ja ominaisuuksistaan riisutun ”tietämättömyyden verhon” takana kaikki tulevat samaan lopputulokseen siitä, mikä on oikeudenmukaista.

Rawlsin mukaan esimerkiksi rationaalisesti ajatellen sellaiset tuloerot ovat parhaat, jotka tuottavat kaikkein heikko-osaisimmille absoluuttisesti parhaat olot. Jonkinlaisia tuloeroja Rawlsin mukaan kuitenkin tarvitaan, jotta ihmisten motivaatio työskennellä ja pyrkiä parhaaseensa säilyisi.

Tosiasiassa ihmisillä voi kuitenkin olla erilaisia rationaalisesti perusteltuja näkemyksiä siitä, millainen oikeudenmukaisin mahdollinen yhteiskunta on. Yhden mielestä oikeudenmukainen yhteiskunta jakaa yhteisesti tuotetut tulot ja hyvinvoinnin mahdollisimman tasan. Toisen mielestä oikeudenmukaista on, että omalla työllä ja ahkeruudella ansaitusta saa pitää mahdollisimman paljon itse. Molemmat kannattavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa, mutta erilaista.

Sekä kommunismi että liberaali demokratia tavoittelevat ihmisten vapautta. Karl Marx näki ihmiset luokkina, joista pääoma alisti työväkeä. Työväenluokan piti vain murskata omistava luokka, jotta ihmiskunnan vapaus koitti. Liberalismi taas näkee ihmiset yksilöinä, joille on taattava yhtäläiset vapaudet oikeusvaltiossa. Vain niin ihmiset ovat vapaita.

Samalla tavalla sekä intersek­tionaalinen feministi että egalitaristi kannattavat tasa-arvoista yhteiskuntaa. Ensimmäinen vain tarkastelee ihmisiä eri luokkiensa edustajina ja jälkimmäinen yksilöinä.

Nämä pieniltä kuulostavat käsitteelliset erot johtavat suuriin eroihin tavoitteissa ja jatkuvaan taisteluun politiikassa. Koko politiikan voikin käsittää eri aatteiden ja puolueiden taisteluksi näiden käsitteiden – tasa-arvo, vapaus ja oikeudenmukaisuus – sisällön määrittelystä.

On muotia sanoa, että yhteiskunnallinen keskustelu on kärjistynyt ja elämme omissa kuplissamme. Syynä on kuulemma sosiaalinen media, erityisesti Twitter. Tällaiseen histo­riattomuuteen sortuvia kehotan tutustumaan sata vuotta tai vieläpä 50 vuotta sitten ilmestyneisiin puo­lueiden pää-äänenkannattajiin. Vielä omassa nuoruudessani naapuruston työläis- ja porvarisperheillä oli lisäksi omat pankit, kaupat, vakuutusyhtiöt ja jopa urheilujoukkueet.

Nykyisin on siis paremmin. Kärjistyvä poliittinen keskustelu ja samanmielinen kuplautuminen ovatkin yhteiskunnalliselle keskustelulle ja ihmiselle sosiaalisena eläimenä ajattomia ominaisuuksia. Meidän on näytettävä esimerkkiä sekä pyrittävä hyväksymään ja ymmärtämään erilaisia mielipiteitä. Näin me vaalimme parempaa keskustelua ja rakennamme siltoja erilaisten näkemysten välille.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että eri mieltä oleva tai erilaista arvomaailmaa edustava ei tahdo pahaa sinulle tai muille ihmisille näkemyksillään ja tavoitteillaan. Se vasemmistolainen ei ilkeyttään tai tyhmyyttään halua sosialisoida kaikkea. Ja se oikeistolainen ei halua kyykyttää tai kiusata köyhiä.

Molemmat uskovat, että heidän käsitystensä pohjalle oikeuden­mukaisuudesta, vapaudesta ja tasa-arvosta rakennettaisiin paras yhteiskunta sinulle, minulle ja meille kai­kille.

Kaikkia arvoristiriitoja ei voi koskaan ratkaista, mutta niitä voi sovittaa yhteen ja hakea kompromisseja. Sitä on demokratia parhaimmillaan. Se kuitenkin edellyttää, että tulkitsemme eri mieltä olevan motiiveja hyväntahtoisesti.

Kirjoittaja on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja.