Kruunuvuorenrantaan kohoaa 13 500 asukkaan uusi asuinalue, joka muuttaa Laajasaloa perusteellisesti. Kruunuvuorenrannan vieressä entisen öljysataman suoja-alueella on säilynyt satoja vuosia vanhoja mäntyjä ja rehevää, vanhaa luonnontilaista metsää. Tämän Stansvikinkallioksi kutsutun alueen puolesta ovat vuosia taistelleet sinnikkäästi Stansvikin kyläyhdistys ja Luonto-liitto.

Stansvikinkalliolle on kaavoitettu parin tuhannen asukkaan asuinalue, joka tuhoaa toteutuessaan koko luontoalueen. Valitettavasti kaava on lainvoimainen, ja aiemmat yritykset alueen säilyttämiseksi ovat epäonnistuneet. Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden päästä.

Syrjäinen sijainti on säilyttänyt Stansvikinkallion erämaisen tunnelman käppyrämäntyineen. Eikö tämä pieni pala ainutlaatuista Helsingin luontoa olisi voitu säästää? Onko mitään enää tehtävissä?

Sini Turunen

Ilari Stenroth

laajasalolaisia, Helsinki

