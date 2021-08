Turun tuomiokirkko on osa ihmisten elämää

Nykyinen kirkon ympäristö mielletään kansallismaisemaksi, ja siinä tapahtuvat muutokset nostattavat aina mielipiteitä.

Jenni Kulo kysyi kirjoituksessaan (HS Mielipide 30.7.), miksi seurakunnat ovat antaneet luvan Down By The Laituri -festivaalin järjestämiseen Turun tuomiokirkon ympärillä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alue päättyy Turun tuomiokirkkoa ympäröivään jalkakäytävään. Kirkkoa ympäröivää toria hallinnoi Turun kaupunki. Seurakunnilla ei siis ole sananvaltaa siihen, millaisia tapahtumia torilla järjestetään. Tarvittaessa teemme toki yhteistyötä, kuten DBTL:n tapauksessa turvallisuusnäkökohtien kanssa.

Turun tuomiokirkon ympäristö sai nykyisen muotonsa vuoden 1827 Turun palon jälkeen. Engelin uudessa asemakaavassa kirkon ympäristöstä tehtiin paloturvallisuussyistä puistoalue. Sitä ennen kaupunki ulottui aina kirkon ympärysmuuriin saakka.

Nykyinen kirkon ympäristö mielletään kansallismaisemaksi, ja siinä tapahtuvat muutokset nostattavat siksi aina mielipiteitä. Turun tuomiokirkkoseurakunta ei kuitenkaan halua, että Turun tuomiokirkko jää vain historialliseksi monumentiksi. Se on toimiva kirkko, ja sen ympärillä kuuluukin olla elämää, muodossa tai toisessa.

Ymmärrämme kuitenkin myös huolen ja harmistuksen siitä, että itselle tärkeä alue tuntuu menettävän arvonsa nykymaailman melskeessä. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että kaikki alueen toimijat ja käyttäjät tunnistavat tämän ainutlaatuisen miljöön ja toimivat sen mukaisesti. Kirkko on edelleen osa tätä päivää ja ihmisten elämää, ja me olemme osa kirkon vuosisataista ketjua. Se saa myös näkyä, perinteitä unohtamatta.

Aulikki Mäkinen

tuomiorovasti

Eeva-Kaisa Ahlamo

tiedottaja

Turun tuomiokirkkoseurakunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.