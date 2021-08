Ilmastopaneeli IPCC:n järjestyksessä kuudennen arviointiraportin ei pitäisi yllättää ketään, vaikka se lataa pöytään lisää todistusaineistoa siitä, mitä maapallon merissä, jäätiköissä, ilmakehässä ja maaperässä tapahtuu ihmisen toiminnan seurauksena.

Ensi maanantaina julkaistaan tämän vuoden tärkein ilmastoraportti, kun kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 6–7 vuoden välein tekemän massiivisen arviointiraportin ensimmäinen osaraportti tulee julki. Arviointiraportin osaraportteja seuraa vielä myöhemmin kolme lisää.

Ensimmäisessä osaraportissa maailman johtavat ilmastotutkijat käyvät läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa ja arvioivat viime vuosina julkaistua tutkimusta ilmastojärjestelmän muutoksista.

Jos on seurannut viime vuodet ilmastokeskustelua, tulokset eivät yllätä – eikä pidäkään. IPCC ei tee uutta tutkimusta eikä anna politiikkasuosituksia. Tiedossa on synkkä viesti, sillä hyvät uutiset ilmastonmuutoksesta ovat harvassa. Silti iloitakin voi. Ilmastopolitiikassa on otettu valtavia loikkia sitten vuoden 1990 ja IPCC:n ensimmäisen raportin.

Kun IPCC julkisti edellisen, järjestyksessä viidennen arviointiraporttinsa, Pariisin ilmastosopimusta ei vielä ollut. Nyt Yhdysvallat haluaa ilmastojohtajaksi ja Kiinallakin on nettonollatavoite. Se aikoo olla vuonna 2060 ilmastopäästöissään neutraali.

IPCC:n raportti lataa pöytään lisää todistusaineistoa siitä, mitä maapallon merissä, jäätiköissä, maaperässä ja ilmakehässä tapahtuu. Tieto ihmisen toiminnan seurauksista maapallon tulevaisuudelle tarkentuu taas. Epämiellyttävä totuus on yhä se, että tähän mennessä tehdyt päästösitoumukset eivät hillitse lämpenemistä puoleentoista asteeseen.

IPCC antaa myös uuden arvion ihmiskunnan jäljellä olevasta hiilibudjetista. Paljon huomiota saanevat myös arviot merenpinnan noususta ja siitä, mitä mannerjään sulaminen tarkoittaa merille.

Äärimmäiset sääilmiöt piinaavat Australiaa, Kaliforniaa, Kanadaa, Kiinaa, Siperiaa, Saksaa, Belgiaa, Kreikkaa. IPCC osoittaa, että ilmastonmuutos lisää äärisäitä ja niiden tuhovoimaa.

Äärisäät tuovat ilmastonmuutoksen eurooppalaisten kotioville, ja huoli ilmastonmuutoksen seurauksista kasvaa. Raportin huomio on nyt ilmastonmuutoksen fysiikassa, mutta seuraava osa keskittyy sopeutumiseen ja haavoittuvuuksiin.

Menetyksiltä ja katastrofeilta ei vältytä, ja ilmastonmuutoksen seurauksia pitäisi kompensoida eniten kärsiville. YK:n ilmastokokousten vääntö kuitenkin näyttää, että solidaarisuus on maailman maille vaikeaa. Ilmastopakolaiset ovat liikkeellä. Kun valtiot uppoavat tai kuivuvat, tarve rahalle ja pakolaisten asuttamiselle on loputon.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.