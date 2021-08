Sanotaan, että oman äänen käytössä on iso terapeuttinen voima.

Tokion olympialaiset näyttävät olevan Suomen kannalta ilahduttavan menestyksekkäät. Poikkeuksellisen hyviä uutisia on kuulunut tänä kesänä maailmalta myös suomalaisen kulttuurin saralta. Mehustellaanpa niillä hetki.

Ajattelen Juho Kuosmasen Hytti nro 6 -elokuvan saamaa Grand Prix -palkintoa Cannesin elokuvajuhlilla, parhaista parhaimpiin kuuluvien tekijöiden joukossa. Grand Prix -palkinto on suomalaisittain harvinaista herkkua. Edellisen toi vuonna 2002 Aki Kaurismäki elokuvallaan Mies vailla menneisyyttä. Kun Oscareita jaetaan seuraavan kerran, meillä lienee taas aidosti jännitettävää, varsinkin kun elokuva sai myös hyvän levittäjän Yhdysvalloissa.

Ranskasta otti lähtölaukauksen nousukiidolleen myös kesän toinen kansainvälinen jymymenestys, Kaija Saariahon ooppera Innocence Sofi Oksasen tekstiin. Teoksen aihe on raskas: kouluampuminen. Keskeisen roolin laulaa nuori Vilma Jää, joka on saanut laajasti kansainvälistäkin suitsutusta. Hän käyttelee terroriteossa välittömästi kuolleen tytön roolissaan myös kansanmusiikin laulutekniikoita, kuten vienankarjalaista joikua ja karjankutsuhuutoja.

Jää on valmistunut maisteriksi Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmasta. HS:n haastattelussa Jää on kertonut opiskelleensa karjankutsuhuutoja Tukholmassa, mikä saattaa kuulostaa yllättävältä. Kyse on laajemmasta ilmiöstä: karjankutsuhuuto (ruots. kulning) on viime vuosikymmeninä omittu länsinaapurissa monin tavoin osaksi virallista kulttuuria, ja alansa osaajia on nähty arvovaltaisissa juhlissa Nobel-banketteja myöten. Sitä voi pitää vahvan kulttuurisen itsetunnon merkkinä.

Kun korkea, kimeä ja nasaali ääni kajahtaa juhlatilassa, huomio on taattu.

Tomerat mummot huhuilivat lehmiään laitumilta kotiin yksilöllisillä ääntelyillään, ja lehmät tottelivat kiltisti. Mahtava esimerkki luonnon ja ihmisen yhteispelistä.

Väkevimmillään kulningissa on uskomatonta, tunteisiin menevää potkua. Se tosiaan on huuto, kuten suomenkielinen nimi sanoo. Huutaja käyttää omaa, syvältä vatsanpohjasta kumpuavaa ainutkertaista ääntään täysillä ja uskaltaa ottaa tilansa.

Laulutekniikkaa onkin Ruotsissa opetettu myös itsepuolustustarkoituksessa. Tunnettu ruotsalainen muusikko Lena Willemark on kertonut torjuneensa sillä 16-vuotiaana raiskaajan yöjunassa. Myös Vilma Jään yhtenä opettajana Siblelius-Akatemiassa toiminut Anna-Kaisa Liedes kertoo olleensa valmiina kajauttamaan huudon tarvittaessa Helsingin pimeydessä kulkiessaan.

Lähietäisyydeltä kajahtava alkuhuuto on pysäyttävä, veret seisauttava.

Ehkä koronapandemian jalkoihin pahasti jääneen kulttuurialan pitää seuraavaksi asettua huutamaan tärykalvot rikkovaa suoraa huutoa, jotta sitä kuultaisiin. Oman äänen käytössä on myös iso terapeuttinen voima, sanotaan.

Kirjoittaja on kulttuuriosaston toimitussihteeri.