Merkittäviä kustannuksia synnyttävää sääntelyä ei voida pitää tyydyttävänä, jos rikolliset voivat joka tapauksessa pestä rahansa.

Arvioiden mukaan rikoksista saatu taloudellinen hyöty on noin 2–5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittaa, että rahan­pesun kohteena voi olla vuosittain noin 1 500–3 700 miljardin euron arvosta likaista rahaa. Määrää voi verrata esimerkiksi Suomen brutto­kansan­tuotteeseen, joka on hiukan yli 200 miljardia euroa vuodessa.

Onkin ymmärrettävää, että rahanpesun torjuntaan on panostettu voimakkaasti. Tavoitteena on ollut hankaloittaa järjestäytyneen rikollisuuden toiminta­edellytyksiä sekä suojella laillista taloutta likaiselta rahalta.

Keskeisenä kehityskohteena on ollut rahan­pesun ennalta ehkäisevä eli preventiivinen sääntely, jonka ensi­sijaisena tarkoituksena on estää rahan­pesua sekä edistää rahanpesun paljastamista ja selvittämistä. Tällainen sääntely asettaa esimerkiksi pankeille velvoitteita ilmoittaa epäilyttävistä raha­virroista.

Sääntely perustuu globaaleihin standardeihin, ja tavoitteena on ollut, että mahdollisimman moni valtio suostuu niihin sitoutumaan. Tavoite on välttämätön, koska kansainvälisillä finanssimarkkinoilla yksikin välistä vetävä maa voi romuttaa sääntelyn tehon. Esimerkiksi Euroopan unionin edellyttämä tiukka rahanpesulainsäädäntö ei riitä, jos rahat voi siirtää ja pestä puhtaaksi Panamassa.

Sääntelylle on ollut ominaista nopeatahtisuus sekä jatkuva lisääntyminen. Kun EU antoi 30 vuotta sitten ensimmäisen rahanpesu­direktiivinsä, sillä oli mittaa noin kuusi sivua. Viimeisimmät rahanpesudirektiivit ovat olleet jo lähes 50-sivuisia. Lisäksi näiden direktiivien antamisnopeus on kiihtynyt. Vireillä on myös täysin uusia rahanpesunvastaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on yhä kiristää sääntelyä.

Kansainvälisessä keskustelussa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei rahan­pesu­sääntely ole toiminut toivotulla tavalla. Sääntely sekä sen jatkuva laajentuminen näyttävät johtavan siihen, että rahanpesu saa uusia tekomuotoja, joita jo voimassa oleva preventiivinen sääntely ei tavoita. Tehokkaan sääntelyn paradoksi onkin, että se tekee itsestään tehottoman ohjaamalla rahanpesijät kehittelemään uudenlaisia rahanpesemisen keinoja.

Esimerkkinä voidaan mainita virtuaali­valuuttojen käyttö rahanpesussa. Kun pankit ja rahapeliyhteisöt velvoitettiin puuttumaan rahanpesuun entistä tarkemmin, rahanpesijät siirtyivät virtuaalivaluuttoihin. Tämän seurauksena ennalta ehkäisevä sääntely ulotettiin koskemaan virtuaali­valuutan tarjoajia. Jos sääntely tehoaa virtuaali­valuuttojen rahanpesuun, rahanpesu saa jälleen uusia tekomuotoja. Nämä tekomuodot voivat olla sellaisia, joita emme nyt kykene kunnolla edes hahmottamaan.

Merkittäviä kustannuksia synnyttävää rahan­pesu­lainsäädäntöä ei voida pitää tyydyttävänä, jos rikolliset voivat joka tapauksessa pestä rahansa. Niinpä sääntelyn hyväksyttävyyden vuoksi tarvitaan jatkuvasti yhä uusia sääntelyn muotoja, jotka käytännössä synnyttävät uusia rahanpesun muotoja, jotka jälleen edellyttävät uutta lainsäädäntöä ja niin edelleen. Ilmiö vaikuttaakin synnyttäneen sääntelytarpeen ikiliikkujan.

Sääntelyn tilkitsemisen seurauksena rahan­pesun torjunnasta aiheutuvat kustannukset ovat kasvaneet huomattaviksi. Arvioiden mukaan rahan­pesun määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt. Rahanpesun torjuntaa voidaan siis arvostella kustannustehottomuudesta. Rahanpesun vastaisista velvoitteista aiheutuvat kustannukset nostavat esimerkiksi pankki­palveluiden hintoja.

Tulevaisuudessa on syytä pohtia, ovatko sääntelystä yksityiselle ja julkiselle sektorille aiheutuvat kustannukset asianmukaisessa suhteessa sääntelyllä saavutettuihin hyötyihin. Jos sääntely ja siihen kohdistuvat muutospaineet eivät vaikuta kaikilta osin perustelluilta, sääntelystä on uskallettava myös tinkiä.

Ajatuksellisesti tämä edellyttäisi, että rahanpesulainsäädännön kritiikittömästä laajentumisesta siirryttäisiin sääntely­kriittisyyteen. Tehotonta sääntelyä ei ole järkevää ylläpitää, olivatpa sääntelyn tavoitteet kuinka hyviä tahansa.

Tatu Hyttinen

Kirjoittaja on rikosoikeuden apulaisprofessori Turun yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.