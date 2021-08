Rokotuksia ei ole tarvinnut vauhdittaa julkkisvetoisilla imagokampanjoilla eikä kylkiäisillä. Tutkitun tiedon hedelmä on ollut riittävä kannustin.

”Miksi kaikki eivät ota koronaroketta?”, kysyi Helsingin Sanomat aihetta käsittelevän juttunsa otsikossa (2.8.). Ja ihmiset vastasivat: epäilyttää, pelottaa – luottamus puuttuu.

Yhtä aiheellista on miettiä, miksi niin moni ottaa koronarokotteen. Tiedebarometrin kyselyssä (2019) yli 65-vuotiaista vain 63 prosenttia ilmoitti luottavansa tieteeseen suuresti tai melko suuresti, mutta nyt heistä peräti 90 prosenttia on ottanut vapaaehtoisesti rokotuksen. Kun tiukka paikka tulee, luottamusta tieteeseen löytyy enemmän kuin mitä kyselyllä selviää.

Yli 3,5 miljoonan suomalaisen rokottaminen on sukupolvia yhdistävä aikalaiskokemus. Vaalit, urheilumenestysten, euroviisuvoiton tai linnanjuhlien seuraaminen jäävät kirkkaasti jälkeen yhteisenä jaettuna kokemuksena.

Rokotuksia ei ole tarvinnut vauhdittaa julkkisvetoisilla imagokampanjoilla eikä kylkiäisillä. Tutkitun tiedon hedelmä on ollut riittävä kannustin. Monelle on itsestäänselvyys tulla kesken loman rokotettavaksi. Yhtä luontevaa on jakaa tieto omasta rokotuksesta sosiaalisessa mediassa. Imagokampanjaa ei tarvita, kannustamme toinen toistamme.

Luottamuksessa tieteeseen ei ole kyse vain koulutustasosta, onhan monien opintovuosista vierähtänyt jo pitkä aika. Suuri osa siitä, mitä tiedämme tai pidämme totena, on muualta peräisin.

Suomalaisilla näyttäisi olevan tiedepääomaa. Tiedepääomaa on kaikki se, mitä yksilö tieteestä tietää, mitä hän siitä ajattelee, keitä hän tieteen ammateissa tuntee, miten hän seuraa tiedettä ja miten hän kaiken tämä valossa toimii sekä valinnoissaan että keskustellessaan perheensä ja ystäviensä kanssa.

Tiedepääomamme rakentuu merkittävästi vapaa-ajalla. Harrastipa sitten puutarhanhoitoa, nikkarointia tai autojen kunnostusta, tulee kerryttäneeksi kokemusperäistä tietoa ja perehtyy usein samalla myös alan tutkittuun tietoon. Vapaa-ajalla käydään myös Heurekan kaltaisissa tiedekeskuksissa ja museoissa, joissa yleisö pääsee oman toimintansa kautta luomaan henkilökohtaista suhdetta tieteen tuloksiin ja menetelmiin, inspiroitumaan tieteellisestä kulttuurista ja pohtimaan suhdettaan maailmaan.

Pandemia ei ole vielä ohi, ja yhteiskunnan kriisinkestokykyä koetellaan myös tulevaisuudessa monin tavoin. Emme tarvitse ainoastaan laadukasta tiedettä ja tutkimusta vaan myös tiedettä seuraavan ja arvostavan yleisön, jotta selviämme ja osaamme tehdä valistuneita päätöksiä, kun ilmasto muuttuu ja lajikirjo vähenee.

Kriittinen, tieteen luonteen ymmärtävä yleisö osaa seuloa luotettavan tiedon, kyseenalaistaa humpuukin ja on varuillaan, kun sitä yritetään johtaa harhaan väärällä tiedolla, tarkoituksellisesti tai vahingossa. Tieteestä saadaan kaikkien pääomaa, kun turvataan elinikäisen ja elämänlevyisen oppimisen edellytykset.

Mikko Myllykoski

toimitusjohtaja, tiedekeskus Heureka

