Viime aikoina on uutisoitu räjähdysmäisesti lisääntyneistä koronavirustartunnoista erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Liian moni tartuntaketju on saanut alkunsa huolettomasta baari-illasta tai festarilta. Uutisvirtaa lukiessa tulee epäuskoinen ja katkerakin olo, sillä pääkaupunkiseudulla asuvana lisääntyneet tartunnat tarkoittavat oman elämäni rajoittamista jälleen pariksi kuukaudeksi eteenpäin.

Sillä kyllä, on myös meitä nuoria, jotka pelkäävät tartuntaa enemmän kuin karanteenia.

Oma äitini sairastui opiskeluaikoinaan virustautiin, josta ei koskaan parantunut. Tauti laukaisi väsymysoireyhtymän, jonka kanssa äiti kamppailee päivittäin. Käsitys elämän ja terveyden hauraudesta on porautunut selkäytimeen asti. Jättäisin mielelläni kokeilematta, miltä long covid tuntuu.

Haluan myös kantaa vastuuni taidealan opiskeluyhteisöä kohtaan. Joka kerta, kun saamme vaivoin anottua luvat opiskeluprojektien läpiviemiseksi, elämme pari viikkoa peläten, että yksikin meistä saisi tartunnan ja tuotanto jouduttaisiin keskeyttämään. Testejä onkin kertynyt itselleni puolentoista vuoden aikana runsaasti yli kymmenen. Tikku on käynyt nenässä ennen projekteja vähimmistäkin oireista.

Suurin osa meistä nuorista saa toisen rokotteen vasta syksyllä. Itselleni olen asettanut henkisen maalin muutaman viikon päähän toisesta rokotteesta. Sen jälkeen en aio pelätä vakavaa sairastumista, mutta kannan oman vastuuni muita kohtaan järkevissä mittakaavoissa. Elämän on joskus jatkuttava.

Sitä hokevat myös vieri viereen ängetyt maskittomat porukat eri tapahtumissa. Se, mitä he eivät ymmärrä, on, että he tulivat pistäneeksi jäihin tuhansien yhden rokotteen saaneiden pääkaupunkiseutulaisten elämän. Vedän jälleen pari kertaa happea ja ajattelen samaa kuin viime keväänä: parin kuukauden päästä helpottaa. Ehkä.

Taidealan opiskelija

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

