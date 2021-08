Iltalehden Lauri Nurmi kirjoittaa, että Suomen hävittäjävalinnassa on koittanut ratkaisun hetki.

”Kisassa on loppukiihdytykseen saakka virallisesti mukana viisi konetta: amerikkalaiset Boeing F/A-18 Super Hornet ja Lockheed Martin F-35, ranskalainen Dassault Rafale, brittiläinen Eurofighter Typhoon ja ruotsalainen Saab Gripen.”

”Super Hornetia lukuun ottamatta kaikki hävittäjäkandidaatit nähdään perjantai-iltana – – Kaivopuiston lentonäytöksessä. Vaikka lopulliset tarjoukset on jätetty jo huhtikuussa, asevalmistajat ja niiden kotimaiden hallitukset yrittävät muokata julkista ilmapiiriä itselleen edulliseksi.”

”Keskustassa, vasemmistoliitossa ja Sdp:ssä on useita tunnettuja poliitikkoja, jotka ovat viime vuosina puhuneet lämpimästi ruotsalaishävittäjästä. Gripen-intoa on lisännyt tietoisuus siitä, että Saabin omistava Wallenbergien sukudynastia on painottanut valmiuttaan investoida Suomen teollisuuteen – kunhan suomalaiset vain ymmärtävät valita oikein.”

”Venäjän naapurimaalle Suomelle hävittäjävalinta on pelkistetysti elämän ja kuoleman kysymys. Silloin suorituskyvyn on oltava likipitäen ainoa valintakriteeri.”

”Jos F-35 tai Super Hornet on paras taistelukone, Suomen on ostettava niitä. Mikäli Eurofighter, Gripen tai Rafale on taistelussa aidosti amerikkalaistarjokkaita kyvykkäämpi, Suomi voi ostaa niitä, kunhan puolustusyhteistyön jatkuminen Yhdysvaltojen kanssa turvataan.”

”Sitova puolustusliitto Ruotsin kanssa ja yhteiseurooppalainen puolustus eivät ole realismia, vaikka jotkut suomalaispoliitikot niitä kuinka haluaisivat edistää valitsemalla eurooppalaishävittäjän.”

Hämeen Sanomien mukaan viisailla päätöksillä ja linjauksilla koulun alusta on nyt kiire.

”Jo jonkin aikaa asiantuntijat ja poliitikot ovat jakaneet näkemyksiään siitä, pitäisikö koulut aloittaa koronan deltavariantin riehuessa suosiolla etäopetuksessa vai ei. Kummallekin näkökannalle löytyy varsin painavia perusteluja.”

”On varmasti totta, että meillä on täytettävänä oppimis- ja hyvinvointiaukko, ja että korona on vaikuttanut rajusti lasten ja nuorten elämään jo puolentoista vuoden ajan, kuten opetusministeri Li Andersson (vas) muistutti.”

”Samaan aikaan on totta, että rokottamattomat lapset altistuvat lähikoulussa koronavirukselle – ja myös sen pitkäkestoisille seurauksille. Huolestuneita ovat paitsi lasten vanhemmat, myös moni opettaja ja koulun henkilökuntaan kuuluvat. Tehosterokotteita ei ole kaikkialla ollut vielä saatavilla, ja 12–15-vuotiaiden rokotuksissa on kuhnittu oikein kunnolla.”