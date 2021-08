Työnantajan tulee mahdollistaa työhön sopiva terveellinen ja turvallinen työympäristö jokaiselle työntekijälle ja ottaa huomioon myös yksilölliset tekijät.

Työpaikoilla tehdään paraikaa henkilöstökyselyjä ja pohditaan, millainen on hyvä työympäristö tulevaisuudessa. Onko avotila syytä unohtaa kokonaan? Palataanko nimettyihin työhuoneisiin tai työpisteisiin? Miten monitilatoimistoa muokataan toimivammaksi? Miten otetaan huomioon terveysturvallisuus? Luovutaanko omista toimitiloista kokonaan ja siirrytään kokoaikaiseen etätyöhön?

Periaate on se, että työnantajan tulee mahdollistaa työhön sopiva terveellinen ja turvallinen työympäristö jokaiselle työntekijälle ja ottaa huomioon myös yksilölliset tekijät. Yksipuolisesti työntekijöitä ei voi pakottaa etätyöhön, eikä työntekijä voi itsenäisesti päättää etätyöskentelystä. Asiasta tulee sopia työpaikalla.

Tuttu toimintatapa ja työympäristöratkaisu on yleensä mieluisampi. Muutos herättää pelkoja. Omassa työhuoneessa työskennelleet eivät halua avotilaan, ja toisaalta moni avotilassa työskennellyt pitää yhteisöllistä toimintatapaa parhaana. Toki myös työn luonne ja yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat. Itsenäistä, pitkäjänteistä ja keskittymistä vaativaa työtä tekeville oma työhuone tai etätyö voi olla paras ratkaisu, muttei välttämättä. Ekstrovertti yhteisöllisyydestä voimaantuva henkilö voi olla toista mieltä. Introvertti kiittää.

Yksilöllisestä resilienssistä on hyötyä. Sillä tarkoitetaan psyykkistä joustavuutta ja palautumiskykyä, joka auttaa selviytymään haasteista ja vastoinkäymisistä. Sitä on toisilla enemmän kuin toisilla, mutta sitä voi myös kehittää ja vahvistaa. Työyhteisössä on aina niitä, joille mikä tahansa työympäristöratkaisu sopii. He muokkaavat omaa toimintaansa tilanteen mukaan ja tekevät aloitteita yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi, jotta työrauha voidaan taata ja yhteistyö sujuu.

Tärkeintä on suunnitella mahdollisimman joustavia ratkaisuja, jolloin voidaan ottaa huomioon terveysturvallisuustilanne lyhyelläkin aikavälillä sekä organisaation muuttuvat tarpeet. Henkilöstöä on syytä kuulla, samoin terveyden ja turvallisuuden asiantuntijoita ja toimitilojen suunnittelun sekä tietoturvan eksperttejä. Avainasemassa ovat myös tiimit yhteistyötarpeineen.

Päivi Rauramo

asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.