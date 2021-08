Helsingin Sanomat kertoo jutussaan (Koti 1.8.), että kurtturuusun tuntevat ja tunnistavat kaikki. Näin ei suinkaan ole. Taloyhtiömme laajalla piha-alueella kasvaa useita kurtturuusuja. Näin me asukkaat hallitusta myöten uskoimme. Sitten meille tuli puutarhuri hoitamaan pihamme kukkia ja pensaita. Kysyimme häneltä pihamme kurtturuusuista, ja hän kertoi, ettei ole löytänyt piha-alueeltamme yhtään kurtturuusua. Useiden muiden taloyhtiöiden pihoilla ne ovat kuitenkin hänen mukaansa iso ongelma.

Netissä on useita ohjeita, miten kurtturuusun tunnistaa. Itsekin tutkin, että lehden alapuolella on runsas karvoitus. Sen erottaa hyvin suurennuslasilla. Meidän ruusuissamme sitä ei ollut. Kurtturuusun varressa on myös runsaasti piikkejä, toisin kuin meidän ruusuissamme. Ja muitakin tuntomerkkejä löytyy.

Lajin oikea tunnistus on tärkeää siksi, ettei tulisi turhia, suuriakin, kustannuksia, joita väärät tunnistukset voivat aiheuttaa.Tunnistaminen ei tosiaan ole helppoa.

Heikki Laitinen

Helsinki

