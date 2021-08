Jokaisen kiinteistön kulutusta tulisi leikata energiatehokkuustoimilla.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus (3.8.) käsitteli energiaremontteja osana rakennuskannan päästövähennystavoitteita. Kirjoituksessa painotettiin keinoina omakotitalojen öljylämmityksestä luopumista ja kaukolämmön tuotannossa siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Molemmat ovatkin ilmastotavoitteiden kannalta kriittisiä asioita.

Vähemmälle huomiolle kirjoituksessa jäivät taloyhtiöt kiinteistömuotona sekä energiatehokkuustoimet, joilla kiinteistöjen energiankulutusta voidaan alentaa lämmitysmuodosta riippumatta.

Taloyhtiöillä on valtava merkitys rakennuskannan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, koska volyymit ovat niin suuret. Ilmastotavoitteiden kannalta ei valitettavasti vielä riitä, että taloyhtiöiden käyttämä lämpö on hiilivapaasti tuotettua, vaan jokaisen kiinteistön kulutusta tulisi myös leikata energiatehokkuustoimilla. Kunnianhimon tason tulisi olla riittävän korkealla siten, että energiaremonteissa tähdätään aina kymmenien prosenttien energiansäästöön.

Energiatehokkuuden parantaminen on tärkein strateginen kehittämisteema jokaiselle taloyhtiölle. Siellä missä on suuret kulut, on myös suurin säästöpotentiaali. Kuten pääkirjoituksessa todettiin, energiaremontti on yleensä kannattava, ja se voi nostaa asuntojen arvoa.

Erityisen suuria mahdollisuuksia liittyy taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöhön, jonka kautta remonttivolyymejä voidaan nostaa. Energiaremonttien vauhdittamiseksi olisikin syytä pohtia, voisiko ARA:n energia-avustusten prosentteja korottaa, mikäli useampia taloyhtiöitä naapurustosta toteuttaa yhteishankkeena kunnianhimoisen energia­remontin.

Pekka Sauri

ohjausryhmän puheenjohtaja

Kimmo Karvinen

projektijohtaja

Taloyhtiöklubi-hanke

