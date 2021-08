Asuntosijoittamisen suosio on aiheuttanut haitallisia lieve­ilmiöitä

Asuntosijoittamisesta on tehtävä vähemmän houkuttelevaa esimerkiksi verotuksen avulla.

Asuntosijoittamisesta on tullut liian suosittua, mikä on johtanut haitallisten lieveilmiöiden yleistymiseen. Liiallinen miniasuntojen rakentaminen, nuorten aikuisten omistusasumisen vähentyminen ja sijoittajien hallitsemien yhtiöiden asukkaiden kohtaamat ongelmat ovat kaikki seurausta tästä muodista. Sijoittajat hyötyvät, asukkaat kärsivät.

Asuntosijoittaminen ei vaadi paljoa älliä, eikä se edistä myönteisiä innovaatioita. Sijoittaminen tapahtuu epäterveesti velkavivulla, joka verojen välttelemiseksi vieläpä naamioidaan yhtiölainaksi. Vuokrista leijonanosan maksaa yhteiskunta asumistukina. Pienituloisten tuesta on tullut hyväosaisten raha-automaatti.

Asuntosijoittaminen ei ole välttämätöntä. Pörssiosakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen tarjoavat kansalaisille vaurastumisen mahdollisuuksia ilman lukuisia haitallisia lieveilmiöitä.

On selvää, että asuntosijoittamisesta on tehtävä vähemmän houkuttelevaa. Onneksi se on helppoa. Asunnot, toisin kuin monet muut varallisuuden muodot, eivät ole siirrettävissä piiloon veroparatiiseihin. Siksi asuntosijoittaminen reagoi hyvin verokannustimiin. Yhtiölainakikkailun lopettaminen, vuokrien progressiivinen verotus ja muiden kuin omaksi kodiksi hankittujen asuntojen verottaminen ovat kaikki keinoja, joilla yhteiskunnan kokonaisetua saataisiin edistettyä.

Näin valta taloyhtiöissä palautuisi asukkaille sijoittajien sijasta. Parhaassa tapauksessa pääosa asuntosijoittajien kahmimista asunnoista vapautuisi omistus­asunnoiksi. Tämä laskisi omistusasuntojen hintoja etenkin isoissa kaupungeissa ja tarjoaisi nuorille mahdollisuuden omistusasumiseen ja oman vaurauden kartuttamiseen asuntosijoittajien rahapussien lihottamisen sijasta. Korot ovat historiallisen alhaalla, ja hyöty siitä tulee ohjata niille, jotka vasta rakentavat omaa elämäänsä.

Johannes Kellomäki

Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.