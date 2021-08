Kasvisruoka on hyväksi ilmastolle ja terveydelle

Maatalouden päästöjä voidaan vähentää siirtämällä painotusta karjataloudesta viljan- ja kasvinviljelyn suuntaan.

Helsingin Sanomien jutussa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoi: ”Jos suomalainen maatalous ja ruoantuotanto haluaa pärjätä tulevaisuudessa, ilmastotyö pitää ottaa nyt vakavasti.” Keskeisiä keinoja päästöjen vähentämiseksi olisivat muun muassa turvemaiden ennallistaminen, viljelytehokkuuden lisääminen ja uusien tekniikoiden käyttöönotto (HS 2.8.).

MTK:n tiekartan lisäksi päästöjä voidaan vähentää myös muuttamalla maatalouden painopistettä karjataloudesta viljan- ja kasvinviljelyn suuntaan. Esimerkiksi naudanliha ja juusto ovat suuripäästöisiä elintarvikkeita. Sen sijaan pienipäästöisiä ovat muun muassa ruisleipä, pavut sekä marjat, vihannekset ja peruna.

Kasvisruoka on myös terveellistä, eikä se ole tämän ajan keksintö. Raamatun mukaan ensimmäinen koe tehtiin jo noin 2 600 vuotta sitten. Danielin kirjassa kerrotaan, että kasvis­ruoasta saatiin kymmenen päivän kokeessa enemmän terveyttä ja viisautta kuin kuninkaan pöydän liharuoasta, viinistä ja herkuista.

Ilmastonmuutos on kuuma peruna. Valtiovallalla on avaimet ilmastonmuutoksen torjunnassa. Poliittisten päättäjien ohella me kuluttajat olemme ratkaisevassa asemassa. Jos edes puolittaisimme eläinperäisen ruoan syömisen, maatalouden painopiste siirtyisi karjataloudesta kasvisten viljelyyn, kansanterveys kohenisi ja terveydenhoitokulut pienenisivät.

Taito Taskinen

Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.