Monella nykyaikuisella on huonoja muistoja peruskoulun liikuntatunneista.

Maailman huippu-urheilijat mittelöivät paraikaa Tokiossa. Ilahduttavasti heidän joukossaan on uskallettu tehdä yllättäviäkin päätöksiä mielen hyvinvoinnin parhaaksi. Samaan aikaan Linkedin-alustalla on käyty suomenkielistä keskustelua, jonka perusteella varsin monelle nykyaikuiselle on jäänyt peruskoulun liikuntatunneista evääksi se, että liikunta kuuluu muille, ei minulle. Kun pakolliset liikuntatunnit tuli suoritettua, päätin itsekin, ettei ikinä enää tätä.

Jos koulussa ei kuulunut liikunnallisesti lahjakkaiden tai edes keskinkertaisten porukkaan vaan tottui olemaan viimeinen, hitain ja heikoin sekä lisäksi kantamaan syyllisyyttä sen joukkueen häviöstä, jonka taakaksi oli taas joutunut, oli aika todennäköistä kasvaa urheiluinhoilijaksi. Kuinka moni haluaa harrastaa jotain, missä ei koe onnistumisia tai kehittymistä eikä saa tukea?

Sinänsä häviäminen ja epäonnistuminen on ihmisen kehitykselle hyväksi, mutta eikö koululiikunnan tavoite ole auttaa lapsia ja nuoria löytämään oma tapansa liikkua niin, että se ylläpitää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia koko elämän ajan? Sen sijaan että kehittyvän ihmisen identiteetti rakentuu sellaiseksi, ettei oma keho tunnu riittävältä ja suojelemisen arvoiselta.

Huippu-urheilijat saavat paljon huomiota ja kannustusta, mutta yhteiskunnan kannattaisi panostaa ihan kaikkien lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Lapset ja nuoret liikkuvat selvitysten mukaan liian vähän, ja samalla mielenterveysongelmat ovat kasvussa. Koululiikunnalla voisi olla merkityksellinen rooli lasten henkisten ja fyysisten voimavarojen kasvattamisessa. Tapahtuuko näin?

Tiedän monen kokeneen liikuntatunneilla nöyryyttävää kohtelua, mutta itse olin sikäli onnekas, että joukkuetoverini eivät koskaan syytelleet tai moittineet, heiltä sain päinvastoin jopa rohkaisua. Se lentopallotunti, jolloin yllättäen kykenin syöttämään pallon verkon yli, herätti niin paljon kehuja, että melkein nolotti.

Yhdeksänvuotisen peruskoulun aikana muistan viihtyneeni liikuntatunnilla yhden ainoan kerran, kun pääsin metsään suunnistamaan yksin. Tulosta ei mitattu eikä kehenkään verrattu. Millaista on nykyajan koululiikunta?

