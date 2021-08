Olemme hyvin huolissamme siitä, miten perussairautta potevan, vielä rokottamattoman lapsemme turvallisuus taataan lähiopetuksessa.

Alakouluikäinen, alle 12-vuotias lapsemme sairastaa pitkäaikaissairautta, johon hänellä on käytössä useampia immuunipuolustusta heikentäviä lääkkeitä. Hän ei virallisesti kuulu lastenlääkärien toukokuussa 2020 laatimaan lasten koronataudin riskiryhmäluetteloon. Tästä huolimatta hoitava lääkäri on antanut ohjeen, että mikäli koulussa on tartuntoja, kotona on syytä pysyä niin kauan, että tartunnan riski on pieni. Lapselle on annettu myös ohje käyttää kasvomaskia aina kodin ulkopuolella liikuttaessa. Yli 12-vuotiaiden riskiryhmäluettelossa hän kuuluisi riskiryhmään 2.

Näillä ohjeilla olemme pärjänneet tähän asti, ja lapsi on onnistuttu suojaamaan tartunnalta. Nyt olemme kuitenkin eriskummallisessa tilanteessa, kun epidemiatilanne on pahentunut deltaviruksen tarttuessa tehokkaasti ihmisestä toiseen myös nuoremmissa ikäluokissa. Lapsemme ei kuitenkaan alle 12-vuotiaana vieläkään saa rokotetta. Samaan aikaan lastenlääkärit esittävät (HS Mielipide 17.7.), ettei lapsia ja nuoria enää testattaisi kuten aiemmin. Käytännössä ollaan siis luomassa olosuhteita, jossa deltaviruksen annetaan lyödä nuorempien ikäluokkien läpi koulujen ja lähiopetuksen alkaessa ensi viikolla.

Samanaikaisesti saadaan lisää tutkimustietoa long covid -oireyhtymästä ja esimerkiksi koronan vaikutuksesta kognitiivisiin taitoihin. Nämä asiat koskettavat myös lapsia ja nuoria.

Vanhempina olemme erittäin huolissamme tilanteesta koulujen alkaessa. Miten perussairautta potevan lapsemme turvallisuus taataan lähiopetuksessa?

Olisi aika päivittää toukokuun 2020 ohjeistus vastaamaan tämän päivän epidemiatilannetta ja antaa vanhemmille, kouluille ja hoitaville tahoille selvät ohjeet tilanteen hallitsemiseksi. Emme vanhempina halua altistaa myöskään perusterveitä lapsiamme mahdolliselle tartunnalle ja sen pitkäaikaisvaikutuksille. Lähiopetus ja harrastukset ovat toki erittäin tärkeitä lasten hyvinvoinnille, mutta mielestämme tätä ei pidä tukea hinnalla millä hyvänsä – etenkin kun kouluissa ei käytännössä pystytä useinkaan toteuttamaan annettuja suosituksia turvallisuuden suhteen.

Huolestuneet vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.