Toimittaja Mikko Puttonen luottaa kolumnissaan siihen, että englanti yhdistää maailmaa, eikä ole syytä kantaa huolta kansallisten kielten kohtaloista (HS 2.8.). Vieraiden kielten osaaminen on toki hyödyksi monella tavalla, mutta Puttosen kuvaama kielten erillinen, rauhanomainen rinnakkaiselo taitaa olla haavekuva. Englanti ei ole pysynyt pilttuussaan vaan köyhdyttää suomen kieltä.

Englanti on monilla aloilla nykypäivän maailmankieli, lingua franca. Eniten se saartaa kaikkialta tunkevan viihteen kautta. Näistä syistä voi syntyä sellainen käsitys, että se olisi kielenä jollakin tavoin muita parempi. 1800-luvulla ei luotettu ruotsin kielen valta-aseman puolustajien väitteisiin, joiden mukaan suomen kielen keinovarat riittävät vain kyökkikieleen. Nykyisin tuntuu kuin monet siitä huolimatta uskoisivat, että kielemme ajan saatossa kehittyneet ilmaisukeinot olisivat hyvin niukat.

Sen lisäksi, että Mall of Triplan ja Turku Centerin tapaisissa nimissä on valittu kansainvälisyyteen vedoten englanti ja puhuttaessa suomen ilmaisuja korvataan englannilla, myös suomen sanojen merkityksiä ja kielen rakenteita korvataan vierailla. Esimerkiksi englannin sanojen thing, love ja do merkitysavaruus on otettu avosylin vastaan. Vähän aikaa sitten luin otsikon, jonka mukaan entisen kaatopaikan alueelta on tullut esiin ”asioita”, kun peitteeksi kasattu maakerros on ohentunut. Kaikkea voidaan rakastaa aina hikijumpasta ja kosmetiikasta kuntavaaleihin. Tekemisellä korvataan mikä hyvänsä älyllistä tai fyysistä toimintaa merkitsevä sana.

Suomen kielellä on omat keinovaransa, kuten yhdyssanat ja sijamuodot, joiden hallinnan puutteita on alkanut näkyä viestinnässä ja virkakielessä. Enää ei mennä asiaan, puhuta asiasta, tartuta toimeen tai tehdä asialle jotakin, vaan jokin epämääräinen ele siihen liittyen. Kun lisäksi pilkkujen käyttö unohdetaan, saadaan aikaan vaikealukuisia tekstipötköjä.

Juhani Kellosalo

kirjailija, Ilmajoki

