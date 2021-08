Kaakkois-Suomi on yksi alueista, joita teollinen rakennemuutos on koetellut.

Euroopan unionin rakennerahastovarojen jaosta tulevalle kaudelle on kehittynyt kiista. Vaikka rahaa on kokonaisuudessaan jaossa enemmän kuin aiemmin, kaikkiaan kolmen eri tukivälineen kautta, keskusteluissa olleet luonnokset rahan jakamiseksi ovat olleet kohtuuttomia. Erityisen ongelmalliseksi esitys on tulossa Kaakkois-Suomen teollisen rakennemuutoksen koettelemille alueille, jotka ovat ajautuneet moniongelmaiseen tilaan.

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat alueita, jotka tuottavat edelleen merkittävän osan Suomen bruttokansantuotteesta, mutta joissa tehtaiden sulkemiset ja väestön väheneminen ovat tarkoittaneet merkittävää työpaikkojen katoa. Samalla edellytykset uuden luomiseen ovat suhteellisesti muuta Suomea vähäisempiä alueen väestön keskivertaista matalamman koulutustason sekä pk-yritysten pienehkön määrän vuoksi. Kymenlaakson osalta myös tki-panostukset ovat Suomen toiseksi pienimmät.

Nyt työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellussa tukien jakoesityksessä nämä alueet ovat saamassa jopa aiempaa vähemmän niin kutsuttua EAKR-tukea, joka on luonteeltaan parhaiten tämänkaltaisten alueiden yritysten tarpeisiin sopiva. Ongelmaa yritetään paikata turvetuotannon alasajoa helpottamaan tarkoitetulla JTF-tuella. Ajatus on kaunis, mutta kyseisen tuen käyttömahdollisuudet ovat rajalliset Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan kaltaisilla alueilla, joilla turvemaita tai turvetuotannon arvoketjun yrityksiä on vain rajattu määrä.

Suomessa puhutaan paljon perinteisen teollisuuden merkityksestä sekä sen arvoketjusta ja jalostusarvon nostamisesta. Samaan aikaan ollaan, työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, luomassa tilanne, jossa tämän nimenomaisen teollisuuden merkittävin toimialue ollaan jättämässä vaille riittäviä välineitä tukea tällaista kehitystä. Tämä on perusteetonta.

Nyt olisikin aika ottaa valmistelussa tarvittava aikalisä ja vahvistaa Suomen teollisen menestyksen ja vientituloja suhteellisesti eniten tuovien alueiden rakennemuutokseen sopeutumisen edellytyksiä. Erityisen tärkeää tämän olettaisi olevan pääministeripuolueelle, jonka vankkaa tukialuetta kaakkoinen Suomi on.

Jaakko Mikkola

maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto

Satu Sikanen

maakuntajohtaja, Etelä-Karjalan liitto

Marita Toikka

kaupunginjohtaja, Kouvolan kaupunki

Kimmo Jarva

kaupunginjohtaja, Lappeenrannan kaupunki

Esa Sirviö

kaupunginjohtaja, Kotkan kaupunki

Kai Roslakka

kaupunginjohtaja, Imatran kaupunki

Hannu Muhonen

kaupunginjohtaja, Haminan kaupunki

Petri Vanhala

puheenjohtaja, Paperiliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.