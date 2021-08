Potilasturvallisuus on tärkeämpää kuin termeistä kiistely

Vetoaminen kansainvälisiin termeihin on ongelmallista, sillä erilaiset hyvinvointiin ja oireiden lievitykseen käytettävät hoitomuodot ovat hyvin kulttuurisidonnaisia.

Pauliina Aarva ja Anneli Milén kritisoivat kirjoituksessaan (HS Mielipide 3.8.) termin uskomushoito käyttämistä. Heidän mukaansa ”täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot” olisi neutraali termi. Täydentävä hoito vaikuttaa siltä, että lääketieteen tarjoama hoito olisi jotenkin vajavaista ja edellyttäisi täydentämistä. Vaihtoehtoinen hoito taas herättää mielikuvan, että lääketieteelliselle hoidolle olisi joku yhtä vaikuttava ja turvallinen hoito.

Vetoaminen kansainvälisiin termeihin on ongelmallista. Erilaiset hyvinvointiin, oireiden lievitykseen ja vaikkapa rentoutukseen käytettävät hoitomuodot ovat hyvin kulttuurisidonnaisia; on intialaista ayurvedaa, kiinalaista yrttilääkintää, venäläistä moksausta ja kalevalaista jäsenkorjausta. Eri terapioiden kirjo on valtava. Energiahoidot, yksisarvisterapia ja henkiparannus ovat hyvin kummallisia. Sen sijaan hieronta, kylpylähoidot ja ravintolisät ovat varsin tuttuja ja yleisesti käytettyjä – vaikka ne eivät ole lääketiedettä.

Lääkärit käyttävät termiä uskomushoito niistä hoitomuodoista, joita ei ole voitu lääketieteellisin tutkimuksin osoittaa vaikuttaviksi. Myös lääketieteessä tunnettu plasebo- eli lumevaikutus perustuu potilaan luottamukseen ja uskoon, että hoito vaikuttaa. Ei siinä ole mitään halventavaa.

Lääketieteessä pyritään käyttämään sellaisia tutkimuksia ja hoitoja, joiden tehosta, vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta on saatu lääketieteellistä tutkimusnäyttöä. Uusia hoitoja otetaan mukaan ja vanhoista luovutaan, kun tutkimusnäyttöä kertyy.

Lääkäriliitto toivoo lainsäädäntöön Ruotsin mallin mukaista potilasturvallisuutta lisäävää säädöstä. Ruotsin Potilasturvallisuuslaki (Patientsäkerhetslagen 2010:659) rajoittaa muun kuin terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöiden oikeutta hoitaa eräitä tartuntatauteja, syöpää, pahanlaatuisia kasvaimia, diabetesta, epilepsiaa, raskautta tai synnytystä ja tutkia ja hoitaa alle 8-vuotiasta lasta. Lääkärikunnan tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen.

Kati Myllymäki

lääketieteen lisensiaatti, toiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

