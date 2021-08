Ongelmavelkaantumisen taustalla on usein vaikeus arvioida omaa maksukykyä ja luottokelpoisuutta.

Heinäkuun alussa Asiakastiedon julkistaman tilastotiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjen määrän kasvu on vihdoin pysähtynyt. Samaan aikaan Tilastokeskuksen tietojen mukaan myös kotitalouksien säästämisaste on noussut. Onko nyt syytä juhlaan?

Valitettavasti ei ole. Koko väestön tasolla tarkasteltuna kehitys on toki osin myönteistä, mutta tilastot kertovat vain osan totuudesta.

Kymmenen vuotta sitten kauhisteltiin, kuinka 340 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Vaikka nyt kasvu onkin pysähtynyt, on merkintöjä edelleen lähes 50 000 henkilöllä enemmän kuin tuolloin. Kestää todennäköisesti kauan ennen kuin päästään takaisin kymmenen vuoden takaiseen lukuun, joka sekin on edelleen todella suuri.

Säästämisasteen nousu taas taitaa kuvastaa lähinnä odotuksia päästä kuluttamaan. Tutkimusten mukaan suomalaisten suosituimmat säästökohteet ovat tavanneet olla lähitulevaisuuden kuluttamiseen, kuten tuleviin lomamatkoihin, liittyviä.

Kaikkien suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on noussut yhtäjaksoisesti jo 23 vuoden ajan. Viimeisen vuoden aikana kasvua on ollut 6,6 prosenttia ja maaliskuun 2021 lopussa velkaantumisaste oli jo 134,8 prosenttia. Suurin osa veloista on asunto­lainaa, jonka vakuutena on toki reaaliomaisuutta, mutta suhteellisesti kaikkein eniten näyttää viime vuosien aikana kasvaneen kulutusluottojen sekä taloyhtiölainojen osuus.

Talousongelmaisia auttavaan Takuusäätiöön yhteyttä ottavien asiakkaiden oman arvion mukaan ongelmavelkaantumisen taustalla on usein vaikeus arvioida omaa maksukykyä ja luottokelpoisuutta. Oikeusministeriössä tällä hetkellä käsiteltävänä olevan talousosaamisen edistämisen kansallisen strategian toimeen­panoon kohdistuukin kotitalouksien talousosaamisen kannalta suuria odotuksia.

Osaamisen vahvistamisen ohella pitää kiinnittää erityistä huomioita siihen, että kansalaisilla on tulevaisuudessa helposti saatavilla tieto omasta taloustilanteesta sekä käyttökelpoiset ja kannustavat välineet, joilla oman taloustilanteen arviointi onnistuu vaivattomasti. Odotukset toimivien välineiden aikaansaamiseksi kohdistuvat rahoituslaitosten, viranomaisten ja kansalaisten omia näkemyksiä edustavien järjestöjen toimiin sekä näiden yhteistyöhön.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että pienituloisten käytössä on maksuttomia ja riippumattomia talouden seurantavälineitä, sillä talouden suunnittelu ja seuranta on poikkeuksellisen tärkeää silloin, kun käytettävissä olevat varat ovat pienet ja riski ongelmavelkaantumiseen suuri. Välineet pitää myös tuoda aktiivisesti tarjolle, esimerkiksi osana ostotilanteita.

Juha A. Pantzar

toimitusjohtaja, Takuusäätiö

