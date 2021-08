Koronapassi auttaisi elvyttämään henkitoreisiin lamaannutettua kulttuuri- ja tapahtuma-alaa.

Lääketieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja kansalaisten perusoikeuksien yhteensovittaminen koronaviruspandemian torjunnassa on ollut vaikeata. Suomalaiset ovat pärjänneet toistaiseksi hyvin, mutta tautia ei ole voitettu. Vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin tulevat esiin vasta vähitellen.

Tieteellinen tutkimus osoittaa kulttuurin parantavan terveyttä, nopeuttavan toipumista ja jopa pidentävän elinikää. Pandemian seurannaisvaikutuksista ei vielä ole kertynyt tutkimusaineistoa, mutta se näkyy opiskelijoiden stressin ja mielenterveysongelmien lisääntymisenä, työyhteisöjen pirstaloitumisena ja työhyvinvointitoiminnan näivettymisenä. Eristäytymisen vakavampia vaikutuksia, kuten vanhusten itsetuhoisuuden lisääntymistä, nähdään kliinisessä työssä.

Koronapassi on otettu sujuvasti käyttöön esimerkiksi Tanskassa. Vetoamme Suomen päättäjiin koronapassin mahdollistavan lakimuutoksen toteuttamiseksi viivyttelemättä elvyttämään henkitoreisiin lamaannutettua kulttuuri- ja tapahtuma-alaa.

Tapahtumien järjestäminen edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua. Rajoitusten poukkoilu ja epätietoisuus syövät kulttuurin toimijoiden motivaatiota, eikä korkea ammattitaito pysy yllä ilman pitkäjänteistä harjoitusta ja valmentautumista. Rajoitukset uhkaavat romuttaa kulttuuriammattilaisten perustuslaillisen oikeuden harjoittaa ammattiaan.

Koronapassi istuisi vastuulliseen tapahtumakäytäntöön: maskipakko, turvavälit ja nimettyjen paikkalippujen myynti etukäteen jäljitystarpeen varalta. Tämä muuttaa tapahtumien sosiaalista luonnetta, mutta antaa kipeästi kaivatun mahdollisuuden avata kulttuurielämää ja lievittää eristäytyneisyyden kuormaa.

Koronapassia on kritisoitu eriarvoisuutta luovana. Voidaan myös kysyä, onko kulttuurin ammattilaisia kohdeltu tasa-arvoisesti. Ovatko konsertissa tai teatterissa kävijät yhtäläisessä asemassa kuin ne, jotka hakevat elpymistä uupumukseensa urheilusta tai ravintolasta? Saavatko seniorikansalaiset, jotka kuuliaisesti noudattivat tiukkoja rajoituksia, nyt rokotusten suojaamana oikeudenmukaisen vastineen jäädessään paitsi turvallisesti jaettua tervehdyttävää kulttuurikokemusta?

Tutkijat arvelevat, että koronavirus on tullut jäädäkseen. Kulttuurin merkitys eri muodoissaan elämänlaadun ja elämänhalun parantajana tulee väistämättä korostumaan. Kyse on meidän kaikkien hyvinvoinnista ja vakavampien seurausten ehkäisystä. Koronapassin aika on nyt.

Pauliina Valtasaari

puheenjohtaja, tohtorikoulutettava, Taideyliopisto

Seppo Soinila

varapuheenjohtaja, professori emeritus, Turun yliopisto

Miikka Peltomaa

perustajajäsen, dosentti, Helsingin yliopisto

Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys

