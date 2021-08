Yliopiston toimenpiteitä ohjaa tavoite vähentää tiloja 25 prosenttia nykytasosta. Kaikissa vaihtoehdoissa kirjasto oppimisympäristöineen säilyy.

Tampereen yliopiston tilojen selvityksessä ovat mukana kaikki kolmen kampuksen tilat keskustakampuksella, Kaupissa ja Hervannassa. Pertti Alasuutari ja Janne Seppänen kommentoivat asiaa (HS Mielipide 5.8.) keskustakampuksen Linna-rakennuksen osalta.

Kampusten kehittämiseen liittyvässä tilaselvityksessä kootaan ajantasaiset tiedot yliopiston tilojen käytöstä, käyttäjien tulevista tarpeista, tilojen kunnosta ja korjaus­tarpeista sekä käyttöasteesta. Tilaselvitys ei siis kohdistu vain yhteen rakennukseen tai tietyntyyppisiin tiloihin.

Tilaratkaisuja koskevan päätöksenteon pohjaksi selvitetään useita vaihtoehtoja. Kaikissa vaihtoehdoissa kirjasto oppimisympäristöineen säilyy. Päätösvaiheeseen asia tulee vasta loppuvuodesta.

Yliopistoyhteisön näkemyksiä tarvitaan esimerkiksi oppimisympäristöjen kehittämisestä pandemiakokemusten ja uuden pedagogiikan pohjalta. Tutkimus- ja opetushenkilöstölle suunnattuun työympäristökyselyyn on voinut vastata keväästä lähtien. Kampusten tilojen kehittämisen toimenpide­ohjelmaa on valmisteltu kevään 2021 aikana. Kevään aikana keskustelua käytiin erityisesti tiedekuntien johdon kanssa. Valmistelu jatkuu alkusyksystä yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Toimenpiteitä ohjaa tavoite vähentää tiloja 25 prosenttia nykytasosta. Se edellyttää tilankäytön tehostamista. Kampuksilla on oppimisympäristöjen- ja tutkimustilojen lisäksi varsin paljon muita tiloja kuten toimisto-, kokous- ja palvelutiloja sekä erityyppisiä tukitiloja.

Tavoitteena on ajantasaiset, käyttäjien tarpeiden mukaiset tilat ja vastuulliset käyttöperiaatteet. Tilojen käyttäjien tarpeet ja toiminta on vuosien mittaan muuttunut, ja pandemia-aika on sekin muuttanut työskentelytapoja. Käyttäjien tarpeet ja tilojen käyttöä koskevat ajantasaiset tiedot saadaan kattavasti selville vain niin, että kaikki yliopiston kolmen kampuksen tilat ovat mukana selvityksessä.

Satu Hyökki

johtaja, kampuskehitys, Tampereen yliopisto

