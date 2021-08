Nuoret ovat pakotettuja tekemään liian varhain liian suuria valintoja.

Syy nuorten pahoinvointiin ei ole koronaviruspandemiasta seurannut etäopetus vaan jotain, mikä on ollut jo joitain vuosia syvemmällä yhteiskunnassamme. Pandemia on helppo selitys, sillä sen turvin voi etäännyttää todelliset syyt ja siirtää vastuun nuorten pahoinvoinnista ulkopuoliselle tekijälle, virukselle.

Nuorten pahoinvointi on seurausta siitä, että nuoret eivät saa kasvaa rauhassa aikuisuuteen vaan ovat alistettuja suorittamiselle ja kilpailulle sekä joutuvat tekemään liian varhain liian suuria valintoja. Tämä kehitys on ollut nähtävissä ainakin viimeiset kymmenen vuotta, ja sen voi todeta helposti, jos perehtyy valtakunnallisten koulu­terveys­kyselyiden tuloksiin. Miten lukionsa aloittava voisi tietää, mitä oppiaineita hän kirjoittaa ylioppilaskokeissa kolmen vuoden päästä? Edellinen kysymys on vain yksi esimerkki liian varhain pakotetusta valinnasta.

Opettajienkin kohdalla alanvaihtotoiveiden ja loppuunpalamisten syyt taitavat olla syvemmällä kuin etäopetuksessa. Eihän etäopetus juuri poikkea läsnäopetuksesta muuten kuin että se tapahtuu kameran välityksellä.

Olen lukion opettajana tavannut nuoria, jotka ovat kokeneet etäopetuksen helpotuksena. Ahdistusoireet ovat jopa vähentyneet, kun on saanut opiskella rauhassa kotona. Kaikki nuoret eivät ole kärsineet etäopetuksesta. Opetusmuoto on aina sellainen, josta jotkut hyötyvät ja jotkut kärsivät, on se sitten etänä tai läsnä. Etäopetuksesta on syytä jättää vakituiseen käytäntöön sen hyvät puolet.

Lukion lehtori

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

