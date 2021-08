En ole koskaan potenut ulkomaille suuntautuvaa matkakuumetta. Suomi riittää.

Ajattele rantalomaa ilman ihmisiä.

Meri on tyyni. Täydellisen hiljaisuuden rikkoo vain lokin yksinäinen rääkäisy.

Vedessä niemennokan takaa lipuu jotakin ruskeaa. Rantapallon sijaan se on hirven pää. Naarashirvi on pulahtanut veteen ja ui kohti seuraavaa saarta.

Olen veneellä Hästskärin luodolla lähellä Saaristomeren kansallispuistoaluetta. Olemme parkkeeranneet veneen luonnonsatamaan. Paikasta on vain seitsemisen merimailia Korpoströmin vierasvenesatamaan, jonne pääsee autolla tai suoralla bussilinjalla Helsingistä ja Turusta muutamassa tunnissa.

Hästskärin kalliolta voi pulahtaa naku-uinnille kirkasvetiseen mereen, ja varvikosta löytyy muutama tuore hilla suuhun pantavaksi.

Kesällä avoinna oleva Saariston rengastie on vuosi vuodelta houkutellut yhä enemmän muitakin, sekä pyöräilijöitä että autoilijoita. Viime vuonna matkustajia oli lähes 23 000. Veneilijöistä ei löydy tilastoa, mutta heitäkin näytti riittävän. Lukumäärä on noussut, vaikka ulkomaalaisten määrä on koronarajoitusten takia romahtanut.

Sanotaan, että matkailu avartaa. Minulle se ei ole koskaan tarkoittanut ulkomaanreissuja. En pode matkakuumetta, minulta puuttuu kaukokaipuu ja inhoan lentokenttiä.

Olen toki matkustellut. Pari kertaa rantalomalle Kreikkaan, katsomaan ystäviä Pariisiin, Hollantiin ja Yhdysvaltoihin. Olen kävellyt läpi vaikuttavan Auschwitz-Birkenau -kierroksen ja viettänyt pitkän romanttisen viikonlopun Berliinissä. Viime vuonna täytimme kumppanini kanssa 50-vuotta ja varasimme sekä New Yorkin lennot että matkan Huippuvuorille. Molemmat peruttiin. Minua harmitti, ettei kaikkia rahoja saatu takaisin.

Olen sitä mieltä, että myös matkailu kotimaassa avartaa, sillä haluan nähdä uusia paikkoja ja ymmärtää erilaisuutta.

Näin loma-Suomessa hylkeitä ja söin vain muutama tunti aiemmin meressä uinutta silakkaa. Tutustuin Seilin saareen, joka oli 1600- ja 1700-luvuilta alkaen 1900-luvulle asti muun muassa mielisairaiden hoitopaikka.

On toki totta, että saariston suomenruotsalainen kulttuuri, savolainen epämääräisyys tai lappilainen leppoisuus eroavat toisistaan vähän verrattuna ihan toisenlaisiin yhteiskuntiin. Niihinkin on syytä tutustua.

Lomallani tärkeintä on löytää paikat itse. Ja tuntea, että nämä ovat niitä hetkiä, joista voin kertoa, kun sitten joskus taas uusin passini ja jonotan hikisenä turvatarkastuksen läpi. Voi hyvin olla, että siihen menee vielä aikaa, sillä juuri nyt en kaipaa pois Suomesta.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen toimittaja.