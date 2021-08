Saunarakennuksen ja -toiminnan tulisi olla harmoniassa ympäristönsä kanssa.

Helsingin kaupunki julkaisi kesäkuussa saunapaikkahaun kolmeen kohteeseen. Yksi tulevista saunoista on suunnitteilla Seurasaaren uimalan alueelle, jonka asemakaava mahdollistaa saunan rakentamisen. Haku on herättänyt pelkoja ainutlaatuisen uimalan ja Seurasaaren rauhan tärveltymisestä.

Seurasaari on helsinkiläisten ja matkailijoiden rakastama kohde, jonka ainutlaatuinen ja kansallisesti arvokas kulttuuriperintö voisi olla vielä saavutettavampaa ja elävämpää. Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon hyväksytty saunominen on esillä ulkomuseossa useiden saunarakennusten muodossa. Näitä ei luonnollisesti pääse käyttämään. Seurasaaressa tulisikin olla yleisölle avoin sauna.

Harva tietää, että Seurasaari on kansanpuisto, joka on perustettu jo vuonna 1889 ja uimala 1906. Uimalakin on muuttunut historiansa aikana: siellä on ollut muun muassa uimakouluja, kahvila ja kävijöitä vuodessa parhaimmillaan miltei 40 000. Nykyään kävijöitä on kolmisen tuhatta vuotta kohti.

Seurasaareen olisi luontevaa saada toimija, mahdollisesti yleishyödyllinen taho, joka kunnioittaisi saaren luonto-, virkistys- ja kulttuuriperintöarvoja. Saunarakennuksen ja -toiminnan tulee olla harmoniassa ympäristönsä kanssa. Seurasaaren uimalan yhteydessä sijaitseva sauna tukisi parhaimmillaan uimalan aluetta, toisi ainutlaatuisen paikan tutuksi suuremmalle joukolle ja mahdollistaisi sen laajemman käytön. Nyt uimala on yleisölle avoinna kesäkuun alkupuolelta elokuun alkupuolelle. Voi myös kysyä, onko binääriselle sukupuolijaottelulle perustuva nudistiranta tätä päivää.

Saunahanke ei pienennä naisten puolen aluetta siinä määrin kuin julkisuudessa on esitetty. Kaupungin ehdotus ei ole hävittämässä uimalaa, vaan suuremmasta tontista, eli naisten puolelta, saunan käyttöön siirtyisi kaistale, josta osa on pusikoitunutta jättömaata. Häiriötön alastonuinti on varmasti mahdollista säilyttää uimalassa erilaisilla ratkaisuilla jatkossakin.

Seurasaaressa on paljon potentiaalia. Tällä hetkellä Seurasaari ei kuulu kaupungin merellisen strategian kärkikohteisiin vaan on sijaintiaan syrjäisempi, ja uimala on harvojen tuntema ja käyttämä. Saari on kuitenkin suhteellisen hyvin tavoitettavissa kävelysillan ansiosta. Lisäksi saaren vesi- ja viemäriverkosto on uusittu hiljattain.

Uhkakuvien viljelyn sijaan tulisi miettiä, millainen on kaikkien yhteinen unelmien Seurasaari ja sauna. Tarvitaan yhteiskehittämistä, johon haastamme mukaan kaikki Seurasaaresta ja saunasta kiinnostuneet.

Katja Ojala

Anna Talasniemi

Helsinki

