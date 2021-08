Mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sitä useammin kulkutapa on vanhempien valinta.

Peruskouluikäisten liikkuminen väheni toukokuussa 2020 koronavirusrajoitusten ja etäopetuksen aikana 1 000–3 000 askeleella päivässä. Tämä käy ilmi UKK-instituutin syksyllä 2020 julkaisemasta tutkimuksesta. Liikkuminen väheni etenkin koulupäivän aikana, kello 7–14, kun siltä ajalta jäivät pois esimerkiksi koulumatkat ja välitunnit.

Koulumatkoilla on merkitystä lasten ja nuorten liikkumiseen, sillä jopa puolet päivän aktiivisuudesta voi tulla koulumatkoista. Koulumatkojen taittaminen kävellen tai pyörällä virkistää ennen koulupäivän alkua, voi parantaa keskittymistä sekä on hyvinvointia tukeva arkirutiini.

Mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sitä useammin kulkutapa on vanhempien valinta. Ainakin alakoululaisten olisi hyvä kulkea lyhyet koulumatkat kävellen tai pyörällä. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä todennäköisemmin he haluavat itse valita kulkutapansa.

Vanhempien on mahdollista vaikuttaa myös teini-ikäisten liikkumiseen. Sen sijaan, että vanhemmat ostavat nuorelle mopon, kannattaa panostaa kunnon polkupyörään, sähköavusteiseen polkupyörään tai joukkoliikenteen kausikorttiin. Joukkoliikennettä käyttäessä askelia tulee huomattavasti enemmän kuin autokyydillä. Muutaman kilometrin matkojen kulkeminen omin voimin on myös ympäristöteko.

Lasten ja nuorten liikunnallisuuteen vaikuttavat kulttuuriset tavat ja tottumukset muotoutuvat perhepiirissä varhain. Aikuisten esimerkillä ja kannustuksella on suuri merkitys liikkumiseen. Kotona varhain opitut tavat kantavat pitkälle, vaikka kavereiden merkitys liikunnassa kasvaa iän myötä. Parhaimmillaan koulumatka on muutakin kuin pelkkä matka, sillä se mahdollistaa sosiaalisia kontakteja ja seurustelua kavereiden kanssa.

Syyslukukauden alkaessa perheissä on hyvä aika tarkastaa liikkumistottumuksia. Kun koulut jatkuvat, kannattaa kodeissa ja kouluissa kannustaa lapsia ja nuoria kulkemaan koulumatkat aktiivisesti.

Helena Suomela

Motiva oy

Sanna Ojajärvi

Pyöräilykuntien verkosto ry

Joonas Niemi

Likes

Fiksusti kouluun -ohjelma

