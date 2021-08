On totta, että muutos vaatii paljon investointeja, mutta valtaosa niistä on jo tehty.

Helsingin Sanomien juttu ja saman lehden pääkirjoitus (3.8.) antoivat ymmärtää, että käynnissä oleva energiamurros aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia energiayhtiöille. Uutinen voi herättää turhaa huolta kaukolämpöasiakkaissa.

On totta, että muutos vaatii paljon investointeja, mutta valtaosa niistä on jo tehty. Loput ovat tekeillä tai on pitkälti suunniteltu. Suuria hinnankorotuksia ei yleensä ole luvassa – osa yhtiöistä on voinut jopa laskea hintojaan. Energia-ala on investoinut jo kymmenen vuotta yli 2,5 miljardia euroa vuodessa, eivätkä energiamurroksen aiheuttamat kustannukset juurikaan nosta investointien volyymia.

Vihreä siirtymä on ollut energia-alalla käynnissä jo pitkään. Sähköntuotanto on hyvin vähäpäästöistä jo nyt, ja kaukolämmön päästöt vähenevät kovaa vauhtia. Esimerkiksi vuoden 2020 aikana laskua oli 14 prosenttia. Maastamme on vaikeaa – ellei mahdotonta – löytää energiantuottajaa, jolla ei olisi jo valmista suunnitelmaa päästöllisistä polttoaineista luopumiseksi. Energiateollisuuden keväällä päivitetyn tiekartan mukaan kaukolämmön päästöt putoavat 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kirjoituksissa annettiin ymmärtää, että Euroopan komission kesäinen Fit for 55 -paketti olisi ratkaiseva sysäys energiamurroksen läpiviemiseksi. Näin ei ole. Murros on alkanut jo paljon aikaisemmin ja jatkuu paketin kanssa tai ilman. Pientalojen lämmityspolttoaineiden siirtäminen päästökaupan piiriin vaikuttaa toki kotitalouksien lämmitysratkaisuihin. Kaukolämmön tuotantoon päästökaupan laajeneminen ei juuri vaikuta.

Kuten Jarno Hartikainen jutussaan kirjoitti, päästöoikeuksien hinnan jyrkkä nousu on vauhdittanut päästöllisistä polttoaineista luopumista. Käytännössä tämä useimmiten tarkoittaa turpeen korvaamista metsäpolttoaineilla. Kuten jutussa todettiin, tämä lisää metsäpolttoaineiden kysyntää. Volyymin nousu saattaa johtaa paikallisiin saatavuusongelmiin, mutta isoa pulaa polttoaineista ei ole näköpiirissä.

Hakkeen ja muiden metsäpolttoaineiden käyttö lämmityksessä ei myöskään kuormita biodiversiteettiä, sillä lämmityksessä käytetään sellaista puuainesta, joka ei metsäteollisuudelle syystä tai toisesta kelpaa. Metsää kaadetaan muista syistä kuin lämmityksen takia.

Janne Kerttula

johtaja, Energiateollisuus ry

