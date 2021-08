Monet mallit, normit ja mittaaminen on määritelty luonnontieteen ehdoilla.

Toimittaja Marjukka Liiten toivoi nuorien tieteentekijöiden tukemista (HS Kolumni 5.8.). Tieteilijöiden näkeminen yhtenä ryhmänä on virhe. Nuorten humanistien uraa vaikeuttaa eniten tieteen luonnontieteellistäminen. Mallit, normit, mittaaminen, hallinnointi ja ymmärtäminen on määritelty luonnontieteen ehdoilla. Kun humanistiset, teologiset, oikeustieteelliset ja useimmat yhteiskuntatieteet ovat lukeneisuutta eivätkä keksimistä, sama mittatikku ei toimi.

Huippuyksiköt, uran sujuvoittaminen ja nuoruus ovat tärkeitä luonnontieteissä. Erikoisalallani yksilön pitää itse osata useita muinais­kieliä nykykielten lisäksi ja olla perehtynyt monen alan tutkimukseen. Näitä taitoja ei saavuta nopeasti ja nuorena.

Nykyiset väitöskirjat ovat harvoin ihmistieteellistä tiedettä vaan pikemmin ”sormi­harjoituksia”. Ura- ja normiajattelu johtaa kapea-alaisuuteen, mikä vahingoittaa jatkoa. Postdoc-tutkijoita tuetaan jatkamaan väitöskirjan kapealla alalla. Keskitytään ydin­kysymykseen, jotta voi luoda oman tutkijaryhmän ja edetä sen johtajana pitkälle.

Ihmistieteissä on paljon mielenkiintoisia ongelmia mutta ei yhteisiä ydinkysymyksiä. Vasta paljon luettuaan ja tutkittuaan alkaa huomata vallitsevat käsitykset virheelliseksi. Näinpä varttuneet tutkijat tekevät merkittävät työt.

Oman tutkimusryhmän johtajuus ei ole tärkeää, koska humanistista tutkimusta ei organisoida teknisesti eikä johdeta. Emme tee kokeita emmekä mittaa havaintoja. Tutkimusta ei voi aidosti pilkkoa projektitutkijoille, koska tutkijan pitää itse hallita kokonaisuus. Kun tutkimusryhmä on luonnontieteilijän elinehto, tarvitsee humanistin tavata toisia tutkijoita ja väitellä vertaistensa kanssa.

Kun humanisti on 50–60-vuotiaana kypsä itsenäiseen, laajojen kokonaisuuksien hallintaan, järjestelmä ei enää rahoitakaan häntä tutkijana vaan vain tutkimusryhmän johtajana. Kun tämä ei ole järkevää, moni putoaa postdoc-vaiheen jälkeen tieteen ulkopuolelle: yliopistolaitos on muuttunut tiedeyhteisöstä työsopimusyhteisöksi, jossa on olemassa vain, jos on rahoitusta. Osa säilyy hengissä kehittelemällä normien mukaisia näennäisprojekteja, joissa tiede pääosin toistaa itseään löytämättä uutta. Ihmistieteellinen tutkimus on usein banalisoitunut kyselytutkimuksiksi, koska niitä on helppo tehdä ja niillä normeja voi seurata.

Toivoisin tajuttavan, että sokeasti seurattu luonnontieteellinen malli on haitallinen humanisteille. Nuoria neroja ei kannata etsiä, koska heitä ei ole. Pitää katsoa pitkäjänteisemmin ja tieteenalojen omista periaatteista lähtien. On hyvä tajuta, että humanistien maailmassa tutkimusmahdollisuuden takaavan vakinaisen viran saa vain sattumalta ja ani harva. Siksi uraansa ei voi rakentaa porras portaalta. Rahoitus­järjestelmän tulisikin tukea myös varttuneiden tutkimusta, jotta nuorilla tutkijoilla olisi jokin perspektiivi työlleen.

Jukka Korpela

historian professori, Joensuu

