Autoilun aiheuttamia haittoja vähennetään tehokkaimmin järkiperäistämällä autoilua.

Autojen energiankulutusta on vuosikymmeniä vähennetty, mutta nyt suunta on toinen: siirtyminen sähköautoihin kasvattaa auton painoa noin 30 prosenttia verrattuna vastaavaan polttomoottoriautoon, jolloin sen liikuttamiseen tarvitaan 30 prosenttia enemmän energiaa. Satojen kilojen lisämassalla on muitakin seurauksia: teiden pinnat kuluvat raskaan auton alla nopeammin, joten asfaltointitöitä tarvitaan tiuhempaan. Äänettömästä liikenteestäkään on turha haaveilla, sillä kiihdytysvaihetta lukuun ottamatta liikenteen melu on suurelta osin rengasmelua, jota raskas auto synnyttää kevyttä enemmän.

Akut ovat sähköauton pahis. Kobolttiin liittyvistä ongelmista on puhuttu avoimesti, mutta perusmetallit, kuten kupari, voivat aiheuttaa globaalin ympäristöongelman, koska niitä tarvitaan niin paljon. Kuparin viimeaikainen hinnankehitys kertoo karun totuuden: kasvava kuparin kysyntä tulee vaatimaan uusien kaivosten avaamista. Niistä louhittava malmi on yhä heikkolaatuisempaa, joten kaivoksista tulee suuria. Luontoa joudutaan tuhoamaan, eikä kaivostoimintaa voi tehdä päästöttömästi.

Autoilun aiheuttamia haittoja ihmisille, ympäristölle, ilmanlaadulle ja ilmastolle vähennetään tehokkaimmin järkiperäistämällä autoilua. Erityisesti autoilun vähentämisestä keskustoissa hyötyisivät kaikki – sekä siellä asuvat että ne, joiden työnsä puolesta tarvitsee liikkua siellä autolla. Isoissa kaupungeissa sähköauto on järkevä esimerkiksi kotihoidon tarpeisiin, kun taas vaikka Lapissa kohteiden välimatkat voivat olla kymmeniä kilometrejä ja pakkasta 40 astetta, jolloin diesel-auto on todennäköisesti ympäristö- ja ilmastoystävällisin ratkaisu.

Olisiko Suomella rohkeutta tehdä kansallisia päätöksiä faktojen perusteella siinäkin tapauksessa, että päätös ei olisi linjassa Keski-Euroopan autonvalmistajamaiden kanssa?

Taina Kurki-Suonio

varapuheenjohtaja

Special Working Group, European Strategy Forum on Research Infrastructures

