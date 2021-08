Terveysmatkailussa on kaikki edellytykset palveluviennin uuteen menestystarinaan.

Vuosikymmeniä työstetty sote-uudistus on pitänyt jännityksessä niin yksityisiä kuin julkisiakin terveyspalveluiden tuottajia. Kesäkuussa päätettiin sote-uudistuksen hallintomallista, ja seuraavaksi ovat vuorossa alueelliset vaalit. Niissä valitaan tulevat päättäjät hyvinvointialueille, joiden vastuulle siirtyy terveyspalveluiden järjestäminen.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä kustannetaan pääosin julkisin varoin. Työterveyshuolto ja yhä useammin yksityiset sairausvakuutukset ovat tarjonneet asiakkaita myös yksityisille terveyspalveluiden tuottajille. Yritysten ei ole tarvinnut hakea kasvua ulkomailta.

Kansainvälinen terveysmatkailu on globaalisti miljardiluokan liiketoimintaa, ja tähän virtaan myös suomalaisten yritysten tulisi lähteä. EU-maiden terveys- ja hyvinvointimatkailun arvo oli vuonna 2017 noin 47 miljardia euroa ja esimerkiksi Euroopan johtaviin terveysmatkakohteisiin kuuluvan Saksan tuotot 2018 noin 1,2 miljardia euroa.

Ulkomaiset potilaat ovat ennen koronaviruspandemiaa tuoneet Suomeen vuosittain 10–15 miljoonan euron liikevaihdon. Pandemiasta johtuvat matkustus­rajoitukset ovat tuoneet notkahduksen, mutta hoitovaje kasvaa globaalisti ja kansainvälisen terveysmatkailun odotetaan kasvavan voimakkaasti.

Suomen kansantalous on vahvasti riippuvainen viennistä. Terveysmatkailussa on kaikki edellytykset palveluviennin uuteen menestystarinaan. Meillä on vahva yksityinen sektori, jonka tarjoamat hoitopalvelut ulkomaisille potilaille eivät vähennä julkisrahoitteisten terveyspalveluiden tarjontaa oman maan kansalaisille. Suomalainen terveysteknologia on maailman huippua ja erikoissairaanhoidon palvelut korkealaatuisia. Laatu on erityisen tärkeä kriteeri niille, jotka hakeutuvat hoitoon oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Lääkäreiden, hoitajien ja terveydenhoitoalan muiden ammattilaisten osaaminen on Suomessa huippuluokkaa ja toimintakulttuuriimme kuuluu eettisyys, rehellisyys ja toiminnan läpinäkyvyys. Olemme toimiva ja turvallinen maa, ja meille on hyvät kulkuyhteydet. Esimerkiksi Venäjä on Suomelle suuri mahdollisuus, ja jo yksin viiden miljoonan asukkaan Pietari on potentiaalinen kohdemarkkina.

Kuten kaikessa liiketoiminnassa, kansainvälistyminen on investointi, joka vaatii taloudellista panostusta, oman osaamisen ja palvelutuotteistuksen kehittämistä ja ennen kaikkea vahvaa sitoutumista pitkäjänteiseen kehittämiseen. Menestyksen avain on yhteistyö. Terveyspalveluyritysten kumppaneita ovat potilasvälitystoimistot Suomessa ja kohdemarkkinoilla sekä matkailu- ja muut tuki- ja oheispalveluita tarjoavat yritykset.

Business Finland tukee kansainvälistymistä monella tavalla, ja yhdistyksemme tarjoaa foorumin yhdessä oppimiseen ja kokemusten vaihtoon. Meidän ei tule miettiä vain sitä, mistä voimme säästää suomalaisessa terveydenhuollossa, vaan myös aktiivisesti kehittää uutta liiketoimintaa ja saada Suomeen tärkeitä vientituloja.

Ilpo Tolonen

toimitusjohtaja, Syöpäsairaala Docrates

puheenjohtaja, Suomen terveysmatkailu ry

Maarit Haavisto-Koskinen

toiminnanjohtaja, Suomen terveysmatkailu ry

