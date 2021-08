Roskaamisesta seuraa Suomessa vain harvoin sakkoja roskaajalle itselleen.

Roskaaminen on ilmastonmuutoksen ohella yksi tämän hetken suurimmista ympäristökriiseistä. Luontoon päätyvät roskat aiheuttavat vaaraa ja terveysuhkaa kaikille eliöille. Roskaantuminen on myös taloudellinen kriisi. Yle uutisoi keväällä (18.5.), että Helsingissä yleisten alueiden puhtaanapito maksaa yli 11 miljoonaa euroa vuodessa.

Lähiluonnosta löytyy suuret määrät roskia vaikka jäteastioita olisikin tarpeeksi. Moni on huolissaan erilaisten elinympäristöjen pilaantumisesta roskien takia ja eläinten selviämisestä. Erityisesti roskien päätyminen vesistöihin sekä mikromuovien haittavaikutukset huolettavat.

On ristiriitaista, että kaikkien numeroiden, tiedon ja huolen valossa roskaamisesta seuraa Suomessa vain harvoin sakkoja roskaajalle itselleen. Sakon voi antaa ainoastaan poliisi, eikä poliisilla ole resursseja seurata yksilön roskakäyttäytymistä.

Ajatellaan, että pehmeät keinot, kuten ohjeistaminen ja tiedotus, riittäisivät. Kuitenkin kansanterveysjärjestön Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry:n mukaan pelkästään tupakantumppeja, joiden filttereissä on maatumatonta mikromuovia, heitetään Suomessa luontoon lukemattomia määriä vuorokaudessa. Nämä roskiksen ohi lentäneet tupakantumpit puhuvat omaa karua kieltään siitä, että valistus ei ole tavoittanut kaikkia.

Teimme kansalaisaloitteen roskaamisen rangaistavuuden lisäämiseksi seuraamusmaksuin. Tässä mallissa poliisin lisäksi kunnilla olisi oikeus puuttua roskaamiseen ja osoittaa seuraamusmaksu roskaajalle. Maksut jäisivät kunnalle, ja niiden avulla voitaisiin parantaa kunnan ympäristöpalveluita.

Jokaisen tulee kantaa vastuu roskaamisesta ja sen seurauksista ympäristölle. Emme halua sulkea silmiä roskaamisen edessä.

Kirsikka Manninen

Teemu Oinio

Helsinki

Inkeri Pekkanen

Hanko

