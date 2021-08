Hienoa paikkaa ei kannata uhrata yleiselle saunalle.

Anna Talasniemi ja Katja Ojala toivoivat Seurasaareen yleistä saunaa (HS Mielipide 8.8.). He totesivat, että Seurasaaren uimala on ollut nykyisellä paikallaan vuodesta 1906 ja että uimala on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Seurasaaren saunapaikka vaatii parin kilometrin edestakaisen kävelymatkan halki saaren. On kyseenalaista, kannattaako hieno paikka uhrata yleiselle saunalle, kun yleiset saunat tuskin kannattavat edes hyvien yhteyksien varrella.

Seurasaaren kävijämäärät ovat nyt jo huipussaan. Pelkästään uimalassa talvikaudella oli käyntejä yli 10 000. Saaren luonto ei kestä suurempaa ihmismäärää, ja jäljet sen luonnossa ovat jo nyt nähtävissä koronavuoden ryntäyksen jälkeen.

Kirjoittajat mainitsevat, että uimala on yleisölle avoinna kesäkuun alusta elokuun alkupuolelle. Tosiasiassa uimala on avoin kaikille Seurasaaren uimareihin liittyneille myös talviaikaan pientä käyttömaksua vastaan, ensi kaudeksi se on 20 euroa. Käyttömaksulla katetaan vuokrat, sähköt ja muut toiminnan vaatimat kulut. Maksu tuskin estää ketään tulemasta uimalaan myös kaupungin hallintakauden päätyttyä.

Saunahanke pienentää oleellisesti naisten puolen aluetta, vaikka kirjoittajat muuta esittävät. Uimalaan jäävä alue on jyrkähköä kallioita, jolla ei voi turvallisesti oleilla. Vierailemalla uimalan naisten puolella ymmärtää, että saunalle suunniteltu alue on lähes puolet oleiluun sopivasta kalliosta ja rannasta. On huomattava, ettei sauna suinkaan tule uimalan kävijöiden käyttöön, vaan se on erillinen yrittäjävetoinen hanke ja kävijöilleen maksullinen paikka. Seurasaaren uimarit kysyivät jäsenistöltään kantaa saunan rakentamiseen, ja vastaajista lähes kaikki vastustivat saunahanketta.

Kaikkea ei pidä uhrata kaupalliselle toiminnalle. Ihmiset tarvitsevat paikan, missä voi rauhoittua ja unohtaa kaupungin kiireen ja hälinän. Seurasaari on sellainen paikka, ja siksi se on säilyttämisen arvoinen sellaisenaan.

Sirkku Saarela

puheenjohtaja, Seurasaaren uimarit

