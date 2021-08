Ei kai kukaan kuvittele, että rokotusjärjestystä edes teoriassa ehdittäisi muuttaa viikon varoitusajalla.

Kun kouluvuoden alkuun on noin viikko, tulee OAJ ulos vaatimuksella saada loput opettajat rokotettua ennen koulujen alkua. OAJ on kova vaatimaan, mutta olisin mieluummin nähnyt OAJ:n ottavan itse vastuuta jäsenistönsä rokotekattavuudesta – oikea-aikaisesti.

Kaikilla täysi-ikäisillä vielä rokottamattomilla on mahdollisuus saada rokotteensa aikaistetusti. Niitä on kunnissa ollut jaossa jo usean viikon ajan.

Koulujen alkamisen kynnyksellä rokottaminen on hyödyllistä, mutta koulun alkuun mennessä rokotuksen suojavaikutus ei ehdi täysin muodostua. Eikö oikea aika tällaisille ulostuloille olisi ollut pari viikkoa ennen koulujen alkua? OAJ olisi esimerkiksi voinut lähestyä jäsenistöään sähköpostilla, jossa kannustetaan ottamaan rokote aikaistetusti. Jos halutaan vaatia yhteiskunnalta rokotusjärjestyksen muuttamista opettajia suosivaksi, senkin aika olisi ollut silloin, kun yhteiskunta olisi mahdollisesti ehtinyt reagoida asiaan. Ei kai kukaan oikeasti kuvittele, että rokotusjärjestystä edes teoriassa ehdittäisi muuttaa viikon varoitusajalla.

Jos verrataan hoitajiin, ravintolatyöntekijöihin tai taiteilijoihin, opettajat ovat selvinneet koronasta suhteellisen vähällä. Toki työkuormaa on ollut valtavasti ja lähikontakti oppilaisiin on tuonut kohonneen tartuntariskin, mutta ainakin palkka on juossut tasaisesti. Itse koen, että opettajille erityiskohtelun vaatiminen vie OAJ:ltä uskottavuutta. Opettajien etujärjestöä tarvitaan kuitenkin puolustamaan koulutusta budjettileikkausten, harkitsemattomien lakimuutosten ja muuttuvan yhteiskunnan paineessa. Tässä työssä tarvitaan rakentavaa järjestöä, jonka avaukset ovat harkittuja ja vakavasti otettavia. Tällaiset rokoteroiskaisut eivät sitä ole.

Niklas Koppatz

opettaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.