Suomalaisilla työmarkkinoilla olisi arvioitava nykyistä perusteellisemmin muun muassa kielitaidon, ulkomailla hankitun osaamisen ja etnisten hierarkioiden merkitystä.

Maahanmuutto – mikä ihana seka­melska. Puhumme huippuosaajista ja hoiva-avustajista, kiistelemme kotouttamis­toimista ja lupa­prosesseista ja pohdimme, millainen maahanmuuttajien palkkatason tai sosiaaliturvan pitäisi olla.

Sekoitamme samoissa keskusteluissa turva­paikanhakijat, pakolaiset, työn perusteella maahan tulevat, Suomen kansalaisten perheen­jäsenet, opiskelijat, etniset ryhmät ja vielä lisämausteena Suomessa syntyneet Suomen kansalaiset, joilla sattuu olemaan ulkomailta Suomeen muuttaneet vanhemmat.

Terminologia on sekavaa ja poliittinen keskustelu tarkoituksellisen hämärää.

Yhteinen näkemys on lähinnä siitä, että työperäinen maahanmuutto on melko ok, jos ulkomainen työntekijä maksaa paljon veroja ja käyttää vain vähän julkisia palveluja. Kyselyissä yhä useampi on alkanut arvioida, että ikääntyvä yhteiskuntamme saattaa todellakin tarvita ulkomailta saapuvia työn­tekijöitä.

Vähemmän puhumme siitä, miten tänne töihin haluavat ulkomaalaiset otetaan vastaan työhaastatteluissa ja työpaikoilla ja miten heidät saadaan pysymään täällä.

Tässä muutamia teemoja, joista meidän pitäisi puhua paljon enemmän.

Suomen kieli. Suomeen tuleva huippuosaaja tai muukaan työntekijä ei välttämättä suunnittele asuvansa Suomessa loppu­elämäänsä. Jos hän arvelee asuvansa maassa vain muutamia vuosia, hänellä ei juuri ole motivaatiota opiskella suomen kieltä. Mutta jos hän ei osaa suomea, monen työpaikan on vaikea hyödyntää häntä täysi­mittaisesti, koska erilaiset dokumentit on kirjoitettu suomeksi ja asiakkaiden kanssa asiointikin tapahtuu pääasiassa suomeksi. Samalla maahan­muuttaja itse pysyy aina hieman erillään suomalaisesta yhteis­kunnasta.

Työperäisten maahanmuuttajien suomen opiskelusta pitäisikin tehdä äärimmäisen helppoa ja palkitsevaa, vaikkapa tukemalla opiskeluja työajalla. Pelkkä kielitaitovaatimus ei auta, jos osaaja tekee jo pitkää työpäivää ja voi helposti siirtyä muuallekin.

Ulkomaisten tutkintojen ja osaamisen tunnistaminen. Ulkomailla koulutuksensa saaneet ja työuransa aloittaneet maahan­muuttajat ja suomalaiset paluumuuttajat saavat usein huomata, että suomalaiset työnantajat eivät luota ulkomaisiin tutkintoihin tai ulkomaiseen työ­kokemukseen.

Suomalaisten olisi hyvä avartaa ajatteluaan erilaisten taustojen ja kokemusten sopivuudesta työtehtäviin.

Rasismi. Tutkimusten perusteella suomalaisilla työmarkkinoilla vallitsee etninen hierarkia. ”Päästäkseen työ­haastatteluun irakilaistaustaisen on lähetettävä kolme kertaa enemmän työhakemuksia ja somalialais­taustaisen neljä kertaa enemmän työhakemuksia kuin suomalais­taustaisen, vaikka kaikkien hakijoiden koulutus, työkokemus ja suomen kielen taito olisivat yhtäläiset”, valtio­neuvoston tuore selonteko summaa.

Ylipäänsä esimerkiksi tummaihoinen tai suomea murtaen puhuva lääkäri ei täällä kauan pysy, jos potilaat jatkuvasti solvaavat häntä. Voisimmeko vain kohdella ihmisiä ihmisinä?

Suomalaisten sosiaalisuus. Suomalainen viettää aikaa perheensä ja lapsuuden tai opiskeluaikojen kaveriporukoiden kanssa. Se on ihanaa, jos on osa perheitä ja porukoita. Se on kamalaa, jos on uusi tulokas, joka ei koskaan saa kutsuja juhliin tai mökeille eikä pääse mukaan ystäväpiireihin.

Tulijoita pitäisi kutsua aktiivisesti mukaan ammatillisiin verkostoihin, harrastuksiin ja kyllä, koteihin kyläilemään.

Yleisesti ottaen olisi hyvä muistaa, että Suomi ei voi vain napsia maailmalta mieleisiään osaajia silloin kun se meille sattuu sopimaan. Suomen ja suomalaisten pitää auttaa uusia tulijoita asettumaan maahamme ja viihtymään täällä. Me tarvitsemme heitä usein enemmän kuin he meitä.

Kirjoittaja on tietokirjailija ja yrityskonsultti.