Liikunnan opetuksessa korostetaan liikuntatunteihin liittyviä myönteisiä kokemuksia ja liikunnallisen elämäntavan tukemista. Opetukseen liittyy kuitenkin myös haasteita.

Johanna Kinnunen kysyi, millaista on nykyajan koululiikunta (HS Mielipide 6.8.). Hän toteaa, että varsin monelle nykyaikuiselle on jäänyt peruskoulun liikuntatunneista evääksi se, että liikunta kuuluu muille, ei minulle. Oikeutetusti hän kysyy, eikö liikunnan ilo voisi löytyä jo koulussa.

Koulujen toimintaa ohjaavat erilaiset lait ja asetukset sekä niihin pohjautuva opetussuunnitelma. Uusin opetussuunnitelma otettiin perusopetuksessa käyttöön porrastetusti vuosina 2016–2019. Liikunnan opetussuunnitelma on virallinen vastaus siihen, millaista on nykyajan koululiikunta. Samalla se paaluttaa sitä, mitä nykyajan koululiikunta ei voi olla. Laadinnassa on hyödynnetty tutkimustietoa muun muassa siitä, mitkä tekijät vieraannuttavat koululiikunnasta ja mitkä vahvistavat myönteisiä liikuntakokemuksia.

Liikunta on oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä tukeva oppiaine. Opetuksessa korostetaan liikuntatunteihin liittyviä myönteisiä kokemuksia ja liikunnallisen elämäntavan tukemista. Opetuksen tehtävä on myös vahvistaa myönteistä minäkäsitystä ja kehosuhdetta sekä edistää muun muassa yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri ovat edellytyksiä onnistuneeseen liikunnanopetukseen.

Vaikka opetussuunnitelma on osin jopa edistyksellinen, sen toteutuksessa on haasteita, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Näitä ovat muun muassa urheiluun palautuva mittaamisen ja vertailun sekä ideaalisuoritusten metsästämisen kulttuuri, josta myös lapset ja nuoret ovat tietoisia.

Lisäksi yhteisopetusta ei ole omaksuttu suomalaiseen perusopetukseen. Suuri osa opetuksesta etenkin yläkoulussa toteutetaan kahden oletetun sukupuolen ryhmissä erillään. Myös ryhmäkoot ovat usein suuria. Lisäksi muun muassa perheissä muotoutuneet kulttuuriset tavat (HS Mielipide 7.8.) tuottavat liikunnallisesti heterogeenisiä oppilasryhmiä.

Edellä mainitut asiat aiheuttavat haasteita, mutta pedagogisesti taitavien opettajien liikuntatuntien suunnittelun lähtökohtana on ideaalisuoritusten tavoittelun sijaan pätevyyden tuottaminen kaikille. On esimerkiksi aivan yhtä hyväksyttävää aloittaa lentopallon pienpeli heittämällä pallo verkon yli kuin kokeilemalla ala-aloitusta. Jokaisella oppilaalla on eittämättä oikeus ilon, pätevyyden ja mukana olon kokemuksiin nykyajan koululiikunnassa.

Liisa Hakala

opettajankouluttaja, Helsingin yliopisto

Tiina Kujala

opettajankouluttaja, Tampereen yliopisto

