Läheiselläni olisi voinut olla vuosia tavallista, hyvää elämää edessä, mutta jos näin jatkuu, hän pelkää koronavirusta kuolemaansa asti.

Koronaviruspandemian jatkuessa korostuu helposti se, jos erilaisia suosituksia ei noudateta. Pohditaan, onko oikein matkustaa kisoihin Venäjälle tai järjestää festareita. Varjoon jää niiden tuska, jotka pelkäävät hiljaa ja elävät yhä hyvin rajoitettua elämää.

Ikääntyvä läheiseni ottaa koronaviruksen todella raskaasti. Olen itse omassa viiteryhmässäni jopa hyvin varovaisesta päästä, mutta hän luultavasti tulkitsee silti yritykseni rauhoitella häntä niin, että olen liittynyt viruksen vähättelijöiden joukkoon.

Nyt luotetaan liikaa siihen, että ihmiset osaisivat lukea rivien välistä tilanteen jo vähän helpottaneen. On kuitenkin niitä, jotka tulkitsevat kaiken pahimmin päin. Heillä ei ole näköpiirissä ratkaisua, mitä odottaa. Tämän vuoksi tarvittaisiin myös rauhoittavia kommentteja asiantuntijoilta ja hallitukselta sekä mediassa tilaa niille.

Keskusteluissa selviää, ettei läheiseni esimerkiksi vuodenkaan päähän osaa oikein kuvitella tilanteen parantuvan. Hän odotti ensin rokotetta, sitten toista ja nyt kun on puhuttu kolmannesta, voin kuvitella, että seuraavaksi sitä.

Hän huolehtii myös rokotuskattavuudesta, ja niin kauan kuin koronalukuja on uutisoitu päivittäin, hän on seurannut niitä sekä koko maan tasolla että paikallisesti. Pääkaupunkiseutu näyttäytyy vaarallisena, eikä siellä voi vierailla. Kaikki lieventävät asianhaarat, kuten että lukuihin on lisätty edellisinä päivinä raportoimatta jääneitä lukuja, unohtuvat, kun luvut kipuavat uusiin korkeuksiin. Tartuntamäärien päivittäistä raportointia ovat kyseenalaistaneet asiantuntijatkin. Onko niiden rummuttaminen oikein, kun tiedon pariin hakeutuvat läheiseni kaltaiset ihmiset?

Läheiseni suhtautuu toisten aivan tavalliseen arkeen kuin se olisi jatkuvaa, valtavaa riskinottoa. Muiden lähityötä, julkisilla liikkumista, liikuntaharrastuksia, kauppakeskuskäyntejä, ravintolassa syömistä ja kesän Suomi-matkailua hän seuraa aivan sydän syrjällään eikä tietenkään itse tee mitään näistä.

On vaikeaa seurata sivusta toisen suhteetonta ahdistusta. Pelätyt sosiaaliset ongelmat ovat hänen kohdallaan jo totta, ja hän voi hyvinkin olla masentunut. Eristäytyminen pahentaa kierrettä, kun hän ei näe, etteivät kaikki elä kuten keväällä 2020. Pelkään, että pandemia osui läheiseni kohdalle niin hänen vanhoilla päivillään, ettei hän osaa enää laittaa sitä oikeisiin mittasuhteisiin.

Kun rajoituksia jossain vaiheessa aletaan purkaa, se tuskin riittää tuomaan mielenrauhaa. Hän tarvitsee rauhoittavia sanoja, ettei nyt kahdesti rokotettuna tarvitse enää varoa niin paljon. Hänellä olisi voinut olla vuosia tavallista, hyvää elämää edessä, mutta jos näin jatkuu, hän pelkää koronavirusta kuolemaansa asti. Näin puolentoista vuoden kohdalla läheiseni ansaitsisi jo vähän toivoa. Minä en sitä voi hänelle antaa.

Huolestunut läheinen

