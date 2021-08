Huippu-urheilussa pärjänneet suomalaiset ovat esikuvina innostaneet paljon uusia nuoria liikunnan ja urheilun pariin.

Väkilukuun suhteutettuna Suomi on kaikkien aikojen menestynein maa kesäolympialaisissa. Vuoden 1924 Pariisin kisoissa Suomi saavutti 37 mitalia ja sijoitus mitalitaulukossa oli peräti toinen. Vielä Helsingin olympiakisoissa 1952 Suomi saavutti 22 mitalia ja oli mitalitilastossa kahdeksas.

Uusia maita on toki tämän jälkeen tullut mukaan todella paljon, ja kansainvälinen kilpailu on huomattavasti koventunut. Mutta tästä huolimatta on vaikea ymmärtää, että Rion olympialaisissa vuonna 2016 Suomi saavutti vain yhden pronssimitalin ja mitalitaulukossa sijoitus oli 78. Nyt Tokion kisoissa saldo on kaksi pronssia ja sijoitus 85. EU-maista vain pienet saarivaltiot Kypros ja Malta sijoittuivat huonommin. Mitä on tapahtunut – miksi Suomi on vajonnut lilliputtiluokkaan?

Suomen maailmankartalle pääsyssä urheilulla oli iso rooli. Suomalaisten on sanottu olevan urheiluhullua kansaa, ja vieläkin urheilulla on monelle suuri merkitys. Suomessa on ollut aina paljon innokkaita penkkiurheilijoita, jotka ovat matkustaneet joukolla eri puolille maailmaa kannustamaan suomalaisia urheilijoita. Yle ja eri tiedotusvälineet ovat panostaneet olympialähetyksiin paljon.

Suomessa on eri lajien asiantuntijoita ja valmennusosaamista. Muut Pohjoismaat Tanska, Ruotsi ja Norja saavuttivat useita kultamitaleja ja moninkertaisesti enemmän muitakin mitaleja, ja myös kaikki Baltian maat sijoittuivat paremmin. Mitä näissä maissa tehdään niin paljon paremmin kuin meillä?

Miten on mahdollista, että Suomelle niin perinteikäs ja tärkeä huippu-urheilu pärjää kansainvälisessä vertailussa – varsinkin kesäolympialaisissa – niin kehnosti? Pitäisikö asialle tehdä jotain ja mitä? Olisiko huippu-urheilun päättäjillä kriisikokouksen paikka?

Liikunnalla on iso kansanterveydellinen merkitys, mutta tulisiko panostaa paljon enemmän myös huippu-urheiluun? Huippu-urheilussa pärjänneet suomalaiset ovat esikuvina tunnetusti innostaneet paljon uusia nuoria liikunnan ja urheilun pariin. Voisivatko valtio, kunnat ja yritykset antaa taloudellista tukea huomattavasti enemmän niin, että saataisiin paljon enemmän ammattivalmentajia erityisesti lasten ja nuorten valmennukseen? Olisiko järkevää keskittyä enemmän tiettyihin lajeihin?

Nuoret ikäluokat pienenevät, ja nuorten aktiivinen liikkuminen vähentyy koko ajan. Nyt olisi aika panostaa lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen ja varmistaa, että kaikilla lapsilla tulotasosta huolimatta olisi mahdollisuus esimerkiksi yhteen maksuttomaan haluamaansa urheiluharrastukseen, jossa saisivat hyvää ohjausta. Ja niille, jotka haluaisivat edetä huippu-urheilun puolella, tulisi taata korkeatasoista valmennusta. Vain näin Suomi voisi nousta myös olympiakisojen aallonpohjasta.

Tomi Puranen

Lieto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.