Keijo Hämäläinen ja Tanja Risikko totesivat (HS Mielipide 2.7.), että vain korjaamalla rahoituksen suunnan Suomi voi pitää kiinni nuorista tieteentekijöistä. Viime päivinä keskustelu nuorten tutkijoiden arvostuksen tarpeesta on jatkunut eri näkökulmista.

Itse väitän, että yliopistojen olisi kiinnitettävä merkittävästi enemmän huomiota johtamisen taitoihin, jotta nuorten tutkijoiden luovat taidot tulisivat tunnistetuiksi ja tuetuiksi uran varhaisvaiheista lähtien.

Akateemisiin johtotehtäviin päädytään edelleen pitkälti perinteisen urakehityksen – tieteelliset julkaisut, rahoitus, tittelit – perusteella. Yhteistyö- ja mentorointitaidot sekä empatia eivät ole vastaavalla tavalla merkittäviä valintakriteereitä.

Akatemia on hierarkkinen järjestelmä, jossa nuoret tutkijat ovat ohjaajistaan ja esihenkilöistään erittäin riippuvaisia. Rahoitus- ja työpaikkahakemuksiin tarvitaan lähes poikkeuksetta ohjaajan lausunto sekä hakemusta puoltavan yliopistolaitoksen johtajan sitoumus.

Esimerkiksi saksalainen tutkimusryhmä toteaa tuoreessa artikkelissaan ”Power abuse and anonymous accusations in academia – perspectives from early-career researchers and recommendations for improvement” (Lasser et al. 2021), että nuoret tutkijat kokevat usein vähättelyä ja väärinkäytöksiä esihenkilöiltään. Tutkimusrahoituksen ja kilpailun kiristyessä äärimmilleen nuoret tutkijat uskaltavat harvoin haastaa esihenkilönsä, koska sillä voi olla tuhoisia vaikutuksia heidän uralleen.

Tällaiset tilanteet ovat valitettavasti todellisuutta myös Suomessa. Perustamani akateeminen yhteisö Finterdis on jo muodostunut kohtaamispaikaksi nuorille tutkijoille, jotka ovat halunneet jakaa kokemuksiaan luottamuksellisesti ja saada vertaistukea.

Keskeisenä haasteena on tuotu esiin, että Suomen Akatemian ja suurten säätiöiden tukemissa projekteissa työskentelevät nuoret tutkijat ovat jääneet vaille tilaisuutta ja rohkeutta tuoda yksityisesti ja turvallisesti esiin projektien johtamisessa ilmeneviä epäkohtia, koska raporteissa ja kommunikaatiossa keskitytään projektien johtajien näkemyksiin. Jos rahoittajat eivät tiedä nuorten tutkijoiden kokemista haasteista, niitä on vaikea korjata hyvistä aikeista huolimatta.

Edellä kuvatut johtamisen haasteet eivät missään nimessä koske kaikkia suomalaisia tutkimuslaitoksia. Minulla ja monilla kohtaamillani nuorilla tutkijoilla on lukuisia erittäin myönteisiä kokemuksia johtamisesta suomalaisissa tutkimusympäristöissä. Tämä ei kuitenkaan kompensoi hukattuja voimavaroja niissä projekteissa, joissa meitä on vähätelty, hyssytelty hiljaisiksi epäkohdista tai painostettu valitsemaan puolia keskenään kilpailevien vanhempien tutkijoiden välillä omien innovatiivisten ideoittemme kustannuksella.

Tieteeseen lähitulevaisuudessa kohdistuvat leikkaukset uhkaavat kiristää kilpailua ja pahentaa nykytilannetta entisestään.

Hollantilainen Utrechtin yliopisto julkisti hiljattain uuden linjauksensa, jonka mukaan rekrytointien painopiste siirtyy perinteisen julkaisujen vaikuttavuuskertoimen sijaan hakijan yhteistyötaitoihin ja avoimeen tieteeseen sitoutumiseen. Tästä olisi tärkeää ottaa mallia myös meillä Suomessa.

Kirsi Cheas

filosofian tohtori, tutkijatohtori

puheenjohtaja, Finterdis – Suomen tieteidenvälinen seura

