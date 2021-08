Sateenkaarimatkailijat matkustavat keskivertomatkailijaa enemmän, kuluttavat kohteessa keskivertoa enemmän rahaa ja matkustavat ympärivuotisesti.

Tiistaina 10. elokuuta vietettiin kansainvälistä sateenkaarimatkailun päivää. Päivän tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa sateenkaarimatkailun merkityksestä sateenkaari-ihmisille ja sen taloudellisista ja sosiokulttuurisista vaikutuksista ympäröiviin yhteiskuntiin.

Tänä vuonna päivän teemana oli ”Turvallisempia kokemuksia sateenkaarimatkailijoille, matkalla kohti inklusiivista matkailua”.

Homoseksuaalisuus on edelleen kriminalisoitu joka kolmannessa maailman maassa, ja suurimmassa osassa maailman maita se ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä. Euroopassakin on useita maita, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat edelleen elämään pelossa ja piilossa.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että sateenkaarimatkailijat etsivät turvallisia ja sateenkaariystävällisiä matkakohteita, joissa he voivat nauttia lomastaan ja rentoutua kuten kuka tahansa matkailija. Fyysinen ja psykologinen turvallisuudentunne ei ole heille itsestäänselvyys, ei arjessa eikä matkustaessa.

Visit Finland on panostanut viime vuodet vastuullisuuteen ja uskoo vastuullisen toiminnan olevan entistä useamman matkailijan valintakriteeri matkakohdetta valittaessa. Visit Finland on lisännyt kestävän matkailun ohjelmaan sateenkaariystävällisyyden perheystävällisyyden ja esteettömyyden rinnalle. Tämän vuoden alkupuolella Visit Finland lanseerasi myös inklusiivisen matkailun oppaan. Helsingin kaupungin matkailun kehittämisyksikkö vie paraikaa eteenpäin hanketta, jossa keskitytään matkailijan turvallisuuskokemukseen.

Haasteena vastuullisuustyössä on siitä viestiminen. Aivan samalla tavalla kuin ympäristöteoista, perheystävällisyydestä tai esteettömyydestä myös sateenkaariystävällisyydestä on viestittävä. On kerrottava ääneen, miten suhtaudumme moninaisuuteen, että haluamme toivottaa sateenkaarimatkailijat ja kaikki matkailijat turvallisesti tervetulleiksi.

Myös visuaalisen viestinnän monimuotoisuuteen on panostettava. Tätä tekevät jo Helsinki ja Tampere miettien, miten kuva- ja videotuotanto voisi paremmin representoida ja osallistaa sekä omia asukkaita että vieraita ja matkailijoita sekä samalla kertoa ja viestiä kohteen turvallisuudesta.

Sateenkaariystävällisyys on arvoviestintää, vastuullisuusviestintää, mutta se on myös hyvää bisnestä. On tutkittua tietoa, että perhetilanteesta johtuen sateenkaarimatkailijat matkustavat keskivertomatkailijaa enemmän, kuluttavat kohteessa keskivertoa enemmän rahaa ja matkustavat ympärivuotisesti. Yhdysvalloissa tehtyjen matkailijatutkimusten mukaan sateenkaarimatkailijat ovat myös koronaviruskriisin jälkeen ensimmäisenä lähdössä matkalle. Näin on käynyt aikaisempienkin kriisien – muun muassa New Yorkin kaksoistornien terrori-iskujen – jälkeen.

Helsinki ja Suomi voivat hyvinkin olla tulevaisuudessa maailman sateenkaariystävällisin matkakohde.

Hannu Medina

kauppatieteiden maisteri

matkailuyrittäjä, Helsinki

