Usko taikuuteen sai asteekit uhraamaan lapsia auringolle, ja usko rahaan saa meidät uhraamaan lapsia Kongon koboltti­kaivoksiin.

Muinaisessa Roomassa papit, haruspeksit, ennustivat hyviä ja huonoja aikoja eläinten suolista. Asteekit uhrasivat ihmisiä jumalille estääkseen maailmanlopun.

Nykyihmisen on vaikea ymmärtää tällaista. Vielä vaikeampaa on tajuta, että joku on saattanut lähteä sota­retkelle kanan suolten tai muiden enteiden perusteella.

Antiikkia tai mitä tahansa historian vaihetta ennen nykyaikaa on mahdoton ymmärtää, jos ei ymmärrä kiven­kovaa uskoa jumaliin, enteisiin ja taikuuteen.

Olen miettinyt haruspeksejä viime aikoina, kun olen seurannut maailman­talouden keskusteluja siitä, mihin meillä on varaa.

Sikäli kun sivilisaatiomme selviää ilmasto­kriisistä, tulevaisuuden ihmiset eivät varmaankaan ymmärrä meitä ja valintojamme erityisesti ilmasto­kriisin edessä, jolleivät he kykene ymmärtämään rahaa ja meidän kiven­kovaa uskoamme talousjärjestelmäämme.

Mutta eihän talous ole kuin taikuus, joku varmasti marmattaa, ja on oikeassa mutta väärässä.

Taikuus ja talous perustuvat yhteiseen tarinan alkujuureen – että me sovimme yhdessä asioiden nyt toimivan näin. Usko taikuuteen sai asteekit uhraamaan lapsia auringolle, ja nyt usko rahaan saa meidät uhraamaan lapsia Kongon kobolttikaivoksiin sekä henkka­maukkojen vaatteita tekeviin hikipajoihin.

Raha onkin kuin antiikin taikuutta. Raha­taikuus antaa meidän vaikka lentää, parantaa sairauksia tai lumota ihmisiä. Taikuudella on myös faustilainen hintansa: ennen uhrattiin kanoja tai ihmisiä, nyt koko planeettaa.

Sanotaan, että tarpeeksi edistynyttä tekno­logiaa ei voi erottaa taikuudesta. Tajuanko minä, miten televisio toimii? En, ehkä magialla. Samalla tavalla mekään emme enää oikein ymmärrä globaalia taloutta, jonka rattaita pyörittävät sijoitusbotit. Ne siirtelevät digitaalisia ykkösiä ja nollia, jotka eivät vastaa enää mitään konkreettista.

Ilmastokriisin torjumiseen riittäisi vain, että tekisimme vähemmän, laiskottelisimme. Kuluttaisimme, saastuttaisimme ja lentelisimme vähemmän. Mutta se ei sovi uskoomme, ja taikuuden hinta pitää siis maksaa.

Naureskelemme Maria Nordinille ja uskomus­hoidoille, astrologialle ja homeopatialle. Mutta sinuna en nauraisi: me olemme kaikki vielä suuremman uskon uhreja.

Kun seuraavan kerran näet nykyajan papistomme varoittamassa siitä, että ilmasto­kriisiä ei saa torjua vaurioittamalla taloutta, muistele Rooman haruspeksejä ja asteekkien ihmisuhreja.

