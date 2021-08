Uudet lukiolaiset on otettava kouluissa vastaan arvostavasti

Nöyryyttävien perinteiden on loputtava.

Helsingin kaupungin lukioissa ”nasujaiset” ovat olleet virallisesti kiellettyjä jo useita vuosia. Kuitenkin osa opiskelijoista on järjestänyt koulupäivän jälkeen tilaisuuksia, joissa lukiolaisille tehdyn kyselyn mukaan on tapahtunut nöyryyttämistä ja jopa väkivaltaa. Sellaisten perinteiden on loputtava.

Lukiolaiseksi siirtyminen on tärkeä etappi nuoren elämässä. Tämän kokemuksen täytyy olla jokaiselle lukiolaiselle myönteinen ja arvostava. Lukiolainen rakentaa identiteettiään uuden yhteisön jäsenenä. Kaverisuhteet ja kokemus yhteisöllisyydestä luovat perustaa nuoren hyvinvoinnille. Turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset tuovat luottamusta itseen lukiolaisena ja edistävät kiinnittymistä opintoihin.

Helsingin kaupungin lukiolaisille järjestetään elokuun lopulla, koulupäivän aikana, tervetulotilaisuus uusien ykkösten liittämiseksi osaksi omaa lukioyhteisöään. Vanhemmat lukiolaiset, opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö suunnittelevat yhdessä tilaisuudet, jotka toteutetaan koronaohjeet huomioiden terveysturvallisesti.

On toivottavaa, että huoltajat keskustelisivat lukiolaisten kanssa aiheesta. Yhdessä voimme varmistaa jokaiselle lukiolaiselle ikimuistoisen ja turvallisen opiskelun aloituksen. Samalla luomme perinteitä, joissa jokainen lukiolainen kokee itsensä arvokkaaksi.

Harri Korhonen

lukiokoulutuksen päällikkö

Moa Thors

chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen

Riina Ståhlberg

opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö va.

Helsingin kaupunki

