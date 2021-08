Muutos pitkään toimineissa kansainvälisissä organisaatioissa vaatii vuosia – todennäköisesti vuosikymmeniä. Työ on kuitenkin aloitettava.

Tokion olympialaiset ovat jälleen nostaneet uutisotsikoihin ja kahvipöytiin keskustelun nykymuotoisten olympialaisten asemasta ja arvostuksesta. Erityisesti keskusteluissa on viime aikoina nostettu esiin niin Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) kuin eri lajien kansainvälisten liittojenkin rahanahneus, korruptoineisuus sekä ”aatteettomuus”. Asia ei ole uusi eikä ensimmäistä – ja tuskin viimeistäkään – kertaa esillä.

Kyse on KOK:n ja kansainvälisten lajiliittojen osalta rakenteista ja toimintatavoista, jotka ovat syntyneet ja vakiintuneet pitkän ajan kuluessa hyvinkin erilaisten kulttuureiden ja intressiryhmien tuloksina. Taustalla ja päättävissä asemissa on vahvoja vallankäyttäjiä, kukin erilaisilla taustoillaan ja motiiveillaan.

Olympialaisista puhuttaessa on myös otettava huomioon kilpailuiden keskipiste, urheilijat. Olympialaiset ovat monelle urheilijalle merkitykselliset ja tunteikkaat usealla eri tavalla kuten saimme jälleen kotikatsomoissakin nähdä ja kuulla. Kuinka moni urheilija kommentoikaan olympialaisten olleen haave ja tavoite jo nuoresta asti, todellinen unelmien täyttymys. Ja toisaalta pettymys oli valtava, kun epäonnistuminen sattui juuri olympialaisissa.

On helppoa yksinkertaistaa, että olympialaiset on lopettava tai ettei niin voi missään nimessä tehdä. Mustavalkoisen keskustelun sijaan meidän on nyt keskityttävä löytämään keinoja, joilla voimme vaikuttaa. Miten voimme kehittää olympialaisia vastaamaan paremmin nyky-yhteiskunnan arvoja ja samalla palvelemaan urheilijoita? Toisaalta jos mietitään Suomea kansainvälisten urheilujärjestöjen kentällä, niin mitä vaikutusmahdollisuuksia meillä on käytettävissä? Ja mitä mahdollisesti nyt jo tehdään?

Kohtaamme samoja kansainvälisiin lajiliittoihin liittyviä epäkohtia ja kysymyksiä myös uintiurheilussa. Siksi olemme Uimaliitossa luomassa strategiaa kansainväliseen vaikuttamiseen, jotta voimme todella pyrkiä tekemään muutosta asioiden kauhistelun sijaan.

Tiedämme, että muutos pitkään toimineissa kansainvälisissä organisaatioissa vaatii vuosia – todennäköisesti vuosikymmeniä. Työ on kuitenkin aloitettava nyt, ja muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan realistista ja analyyttista keskustelua siitä, mitä voidaan konkreettisesti tehdä todettujen epäkohtien parantamiseksi.

Mihin suuntaan olympia-aatetta ja olympialaisten arvostusta ja asemaa haluammekaan viedä, on selvää, että työ muutoksen eteen vaatii koko suomalaisen urheilukentän yhteistyötä, globaalista yhteistyöstä puhumattakaan.

Sanna Airaksinen

toiminnanjohtaja

Pasi Salonen

kehitys- ja kilpailupäällikkö

Suomen Uimaliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.