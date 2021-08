Koronapassi on jo olemassa – miksi sitä ei käytetä?

Todistus on maksuton, internetissä jokaisen saatavilla ja sen avulla henkilö voi näyttää koronatilanteensa.

Jokainen, joka on saanut edes yhden koronavirusrokotteen, on sairastanut terveydenhuollon toteamasti koronavirustaudin tai on saanut puhtaan tuloksen koronatestissä, voi ladata ja tulostaa käyttöönsä Omakannasta EU:n koronatodistuksen.

EU:n todistukset koronavirustestistä ja sairastetusta koronavirustaudista ovat olleet saatavilla Omakannasta 14. heinäkuuta alkaen. EU:n koronarokotustodistuksen on voinut saada 22. kesäkuuta alkaen. Omakanta on lähinnä sosiaali- ja terveysviranomaisten tuottama tietopalvelu kansalaisille.

Todistus on maksuton, internetissä jokaisen saatavilla ja se avulla henkilö voi näyttää koronatilanteensa. Meillä on näin jo olemassa koronapassi, jos niin halutaan.

On myös yhdenvertaisuuslaki, joka sallii ravintoloille ja muidenkin yksityisten palvelujen ja tapahtumien tuottajille oikeuden valita asiakkaansa hyväksyttävällä ja syrjimättömällä valikointiperusteella. Vaarallisen tartuntataudin torjunta lienee kelvollinen peruste.

Nyt kiinnostaa tietää, voitaisiinko koko yhteiskuntaa koskevaa koronapassia lokakuulle odoteltaessa laatia nopeasti tilapäislaki, asetus tai pelkkä ohje, joka mahdollistaisi monien alojen normaalitoiminnan, jos ne vaatisivat asiakkailtaan ja yleisöltään sisäänpääsyn ehtona jonkin kolmesta koronatodistuksesta. Sen tarkistaminen ovella ei liene vaikeampaa kuin iän toteaminen ajokortista.

Meillä on saatu nopeasti ja ilman valmiuslain käyttöäkin toimivat säädökset, ohjeet ja käytännöt, joiden takaa on rajoitettu tapahtuma- ja kulttuurialaa ja ravintoloiden toimintaa. Yhteiskunnan avaaminen sujunee yhtä nopeasti?

Tämä tilapäiskäytäntö voisi myös antaa lainvalmistelijoille työaikaa ja -rauhaa, tietoa ja kokemusta varsinaisen koronapassin kehittelyn tueksi. Ja rohkaisisi monia ottamaan rokotteen nyt eikä sitten joskus tulevaisuudessa.

Pauli Hyvölä

Espoo

